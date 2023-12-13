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Обвиняемая в теракте Трепова подставила непричастную к делу петербурженку

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемая в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, подставила непричастную к делу петербурженку. Об этом 13 декабря сообщил телеканал 78.ru.

Как выяснилось, Трепова носила с собой поддельное водительское удостоверение, на котором было указано имя студентки из Санкт-Петербурга Насти Криулиной. Она использовала его как доказательство подставной личности.

Сама девушка отметила, что она не знает, почему обвиняемая выбрала ее имя. В полиции ей сразу удалось доказать, что она непричастна к данному делу.

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Татарский погиб 2 апреля во время творческого вечера в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на встречу и подарила ему статуэтку, внутри которой было устройство, что взорвалось в руках военкора. Девушку задержали на следующий день. В отношении нее было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое переквалифицировали на террористический акт. Позднее ФСБ России сообщила, что к произошедшему причастны спецслужбы Украины.

В июле ей предъявили окончательное обвинение в совершении теракта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. 10 октября СК РФ сообщил о завершении расследования. 17 октября Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение, а 20 октября дело Треповой поступило во 2-й Западный окружной военный суд.

На первом слушании 15 ноября Трепова частично признала вину в приобретении поддельных документов. 27 ноября обвиняемой продлили срок содержания под стражей до 18 апреля 2024 года.

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