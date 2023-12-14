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Песков прокомментировал сообщения СМИ о месте расположения предвыборного штаба Путина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии «Известиям» 14 декабря не подтвердил и не опроверг, где будет открыт предвыборный штаб президента РФ Владимира Путина.

Как сообщают некоторые СМИ, его планируется разметить в Гостином Дворе.

«Всё будем сообщать своевременно», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Источники издания РБК ранее в этот день отметили, что официально штаб откроется и начнет работать ближе к концу декабря. До того как он будет открыт, необходимо, согласно закону «О выборах президента», зарегистрировать группу избирателей, которые поддерживают выдвижение кандидата, в Центризбиркоме (ЦИК). Также следует открыть избирательный счет и оплатить аренду помещения.

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До этого, 12 декабря, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов заявил «Известиям», что выборы президента страны являются ключевым электоральным событием для России, которое определит ее развитие на годы вперед.

В этот же день Песков указал, что большинство жителей России поддерживает действующего президента страны.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

Тогда же ЦИК утвердила трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

11 декабря Центральная избирательная комиссия получила официальное уведомление о выдвижении Путина на выборы главы государства в 2024 году. Собрание инициативной группы избирателей в поддержку выдвижения запланировано на 16 декабря. Оно состоится в парке «Зарядье».

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