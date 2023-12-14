Песков прокомментировал сообщения СМИ о месте расположения предвыборного штаба Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии «Известиям» 14 декабря не подтвердил и не опроверг, где будет открыт предвыборный штаб президента РФ Владимира Путина.

Как сообщают некоторые СМИ, его планируется разметить в Гостином Дворе.

«Всё будем сообщать своевременно», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Источники издания РБК ранее в этот день отметили, что официально штаб откроется и начнет работать ближе к концу декабря. До того как он будет открыт, необходимо, согласно закону «О выборах президента», зарегистрировать группу избирателей, которые поддерживают выдвижение кандидата, в Центризбиркоме (ЦИК). Также следует открыть избирательный счет и оплатить аренду помещения.

До этого, 12 декабря, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов заявил «Известиям», что выборы президента страны являются ключевым электоральным событием для России, которое определит ее развитие на годы вперед.

В этот же день Песков указал, что большинство жителей России поддерживает действующего президента страны.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

Тогда же ЦИК утвердила трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

11 декабря Центральная избирательная комиссия получила официальное уведомление о выдвижении Путина на выборы главы государства в 2024 году. Собрание инициативной группы избирателей в поддержку выдвижения запланировано на 16 декабря. Оно состоится в парке «Зарядье».