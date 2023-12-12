Политолог указал на готовность избирательной системы РФ к президентским выборам

Выборы президента страны являются ключевым электоральным событием для России, которое определит ее развитие на годы вперед. Об этом 12 декабря «Известиям» заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов.

Ранее в этот день ассоциация «Независимый общественный мониторинг» представила доклад о готовности избирательной системы к выборам президента РФ в 2024 году. В документе отмечается, что российское законодательство обеспечивает возможность организации наблюдения за выборами, а электоральная практика показывает, что эта возможность реализуется в полной мере.

«Анализ, который был проведен ассоциацией и выражен в аналитическом докладе, свидетельствует о том, что наша избирательная система в полной мере готова к той очень серьезной и ответственной задаче, которая стоит перед ней, внесены необходимые коррективы в избирательное законодательство, те коррективы, которые соответствуют современному развитию нашего общества, фактически унифицировано избирательное законодательство, и его нормы носят универсальный характер», — сказал Шаповалов.

Также, по словам политолога, подготовлена система общественного наблюдения. Он отметил, что Россия обладает уникальным опытом в этой сфере.

«Начиная с 2018 года эта система развивается, и в настоящее время тысячи активистов, представителей общественных организаций готовы обеспечить открытость, прозрачность, законность избирательных процедур. Происходит формирование общественных штабов, обучение активистов, создан золотой стандарт наблюдателя, который является методикой осуществления наблюдения на выборах», — сказал он.

Кроме того, эксперт указал на наличие новых форм голосования, которые, с одной стороны, будут впервые применяться в президентских выборах, с другой стороны, прошли апробацию и были поддержаны российским обществом в рамках предыдущих выборов.

«Я имею в виду многодневное голосование и дистанционное электронное голосование — это современные формы голосования, которые позволяют в максимальной степени обеспечить комфортность, удобство голосования, позволяют многим нашим согражданам с учетом своего жизненного графика осуществить участие в выборах. Важно, что дистанционное электронное голосование в России развивается с 2019 года и в настоящее время активно расширяется, в целом ряде субъектов федерации оно будет применяться в качестве альтернативы обычному голосованию», — сказал он.

Как подчеркнул Шаповалов, в РФ создана уникальная для всего мира система контроля за дистанционным голосованием. Система стопроцентно позволяет осуществлять наблюдение и гарантировать то, что голоса избирателей будут верно учтены, что никаких сбоев не произойдет, заявил он.

«Обращаю внимание на то, что эти выборы знаменательны также и тем, что в них будут участвовать и граждане, проживающие в четырех новых субъектах федерации: Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Там также уже созданы все необходимые условия для бесперебойной, эффективной работы избирательной системы», — сказал эксперт.

Собеседник предположил, что со стороны коллективного Запада будут попытки помешать президентским выборам в России в следующем году. Однако, как указал политолог, избирательная система и общество РФ готовы к тому, чтобы успешно этому противостоять.

«И выбор, который сделают наши граждане, именно он определит результаты голосования, а не какие-то западные технологии», — заключил Шаповалов.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что большинство жителей России поддерживает действующего президента страны Владимира Путина.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

В тот же день ЦИК утвердила трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

11 декабря Центральная избирательная комиссия получила официальное уведомление о выдвижении Путина на выборы главы государства в 2024 году. Собрание инициативной группы избирателей в поддержку выдвижения запланировано на 16 декабря. Оно состоится в парке «Зарядье».