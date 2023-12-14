В шведской школе ученикам задали на дом спланировать теракт
Учителя отстранили от работы в средней школе шведского округа Йенчепинг на юге страны за домашнее задание «спланировать террористический акт», пишет 13 декабря газета Dagens Nyhete.
«Это совершенно непредусмотрительно. У нас в стране и так высокий уровень террористической угрозы. Мы очень серьезно отнеслись к этому инциденту и сообщили о нем в полицию», — отметил глава департамента образования средних школ муниципалитета Йенчепинг Хенрик Натт-о-Даг в пресс-релизе.
Пока школа расследует инцидент, учитель отстранен от работы без сохранения заработной платы.
5 декабря еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон в Брюсселе сообщила, что на территории Евросоюза высок риск терактов во время праздников Рождества и Нового года. В ряде стран еврозоны сохраняется повышенный уровень террористической опасности.
В середине октября Франция повысила уровень национальной безопасности после того, как злоумышленник убил ножом учительницу и серьезно ранил еще двух человек. Тогда же двое граждан Швеции были убиты в Брюсселе в результате теракта, подозреваемый впоследствии был застрелен полицией. По данным кризисного центра Бельгии, уровень террористической опасности в городе был повышен до максимального.
Также в октябре министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер и глава минобороны страны Клаудия Таннер сообщили, что страна приняла аналогичные меры. Уровень террористической опасности был повышен до «второго, высшего» на фоне эскалации на Ближнем Востоке и нападения на шведских футбольных фанатов в Брюсселе.