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Песков указал на смену риторики по украинскому вопросу в Вашингтоне

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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В международной риторике по украинскому вопросу появились «действительно новые моменты», отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 декабря «Известиям». Он указал на то, что даже в Вашингтоне заговорили о поддержке Киева только в рамках возможного.

«В первую очередь Вашингтон, и ему вторят европейские государства, по-прежнему активно повторяют мантру о том, что они будут всегда поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Но сейчас уже появляются оговорки в том плане, что они будут это делать в рамках возможного. И действительно в первую очередь американцы начали задаваться вопросом, а на что собственно они тратят такие деньги?» — сказал он.

Песков напомнил, что киевский режим обещал американцам за $100 млрд «победу на поле боя», а теперь они понимают, что их обманули — никакой победы на поле боя нет. Более того, украинские вооруженные силы стремительно и неизбежно теряют позиции.

«Ну совершенно несопоставимый военный потенциал, несопоставимая экономическая мощь и так далее. Поэтому здесь ситуация очевидна. Американцы в этой ситуации, конечно, задаются вопросом, а нужно ли нам готовить следующее десятки миллиардов долларов?» — продолжил он.

Представитель Кремля указал на то, как в Белом доме гордо заявили о подписании указа на $200 млн военной помощи Украине — весьма скромной по понятиям США суммы. Киевский режим это ставит, по мнению Пескова, в довольно сложное положение, но Россия будет «с интересом за этим наблюдать и главное — продолжать специальную военную операцию», добавил он.

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12 декабря завершился второй день визита украинского лидера в США. Эксперты отметили: Зеленский своей поездкой пытался доказать, что «сделал всё возможное для обеспечения военной помощи». 11 декабря он в Вашингтоне встретился с представителями оборонных компаний и попросил их совета перед переговорами с президентом США Джо Байденом. На следующий день он посетил Белый дом, провел переговоры с его хозяином и получил новый пакет военной помощи Украине на $200 млн.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером Джо Байден заявил, что Вашингтон в довольно ускоренном темпе приближается к потере способности оказывать дальнейшую помощь Киеву.

В этот же день американский госсекретарь Энтони Блинкен в своем заявлении для прессы пояснил, что в новый пакет помощи Украине от США войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО), реактивных систем залпового огня HIMARS, а также для артиллерии.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова упомянула заявление Блинкена о том, что около 90% финансовой военной помощи Киеву осталось в США. Она подчеркнула, что заявление американского дипломата не просто вводит в заблуждение, но и подтверждает то, что для Вашингтона «Украина — возможность набить карманы».

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