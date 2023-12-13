Реклама
Прямой эфир
Общество
Обвиняемая в теракте Трепова подставила непричастную к делу петербурженку
Мир
CNN узнал об игнорировании ХАМАС просьб о возобновлении переговоров
Экономика
Силуанов заявил о неиспользовании курсов валют для пополнения бюджета
Экономика
Минсельхоз сообщил о росте производства сахара в РФ
Мир
В США назвали поражение Украины катастрофой и ударом по престижу Запада
Мир
Посольство РФ сообщило об отсутствии уведомлений Франции о задержании россиянина
Мир
Макрон заявил о решающей роли саммита ЕС для возможного принятия Украины
Общество
Мэр Омска прокомментировал ситуацию с отказом вешать в школе доску погибшему бойцу СВО
Мир
Орбан заявил о планах Венгрии не выходить из ЕС и «захватить Брюссель»
Мир
Дизайнеру Zara припомнили антипалестинские заявления после скандальной рекламы
Мир
Парламент Грузии одобрил повышение зарплат депутатам почти в два раза
Мир
Москва приравняет взлет F-16 с баз в Польше, Румынии и Словакии к участию в конфликте
Общество
В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 23 костромских педагога
Общество
Москвичка пыталась купить елку через Telegram и потеряла более 100 тыс. рублей
Мир
Эксперт уличил Зеленского в блефе в вопросе производства вооружения на Украине
Сюжет:

В США назвали поражение Украины катастрофой и ударом по престижу Запада

WP: поражение Украины станет катастрофой и ударом по престижу Запада
0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поражение Украины в конфликте с Россией станет «ошеломляющим ударом» по престижу и авторитету Запада и продемонстрирует пустоту его обещаний о поддержке. Таким прогнозом 13 декабря поделился обозреватель The Washington Post.

«Не высказывавшийся ранее [в западных странах] потенциальный финал российско-украинского конфликта внезапно произносится вслух: Киев рискует проиграть», — признал журналист.

По его мнению, в данный момент судьба Украины висит на волоске из-за конгрессменов от Республиканской партии и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которые выступают против выделения Украине финансовой и военной помощи в США и Евросоюзе (ЕС) соответственно.

Автор добавил, что без новых денежных вливаний, а также поставок вооружений и боеприпасов Украине не удастся сохранить даже разочаровывающий западных союзников статус-кво последнего года. Речь идет не просто о «тупике», о котором ранее заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, а о вынужденном отступлении украинских войск, считает журналист.

В ближайшие месяцы полный военный крах Украины он назвал маловероятным, отметив при этом «стратегическое терпение» президента РФ Владимира Путина. Тем не менее, обозреватель прогнозирует приближение конца боевых действий в случае отказа ЕС и США выделить новую помощь.

Обещанного два года жмут: Украина теряет поддержку США
О чем говорили Зеленский и Байден в Вашингтоне

Ранее в этот день канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления в бундестаге признал высокую вероятность сокращения международной поддержки Украины. Он привел в пример усилия президента США Джо Байдена по согласованию в американском конгрессе направления на это новых средств, а также несогласие властей Венгрии на дальнейшее выделение финансовой помощи Украине из общих фондов Евросоюза (ЕС).

Кроме того, об отсутствии у Запада вооружения для контрнаступления Киева сообщила The New York Times. Издание указывает, что Киев сталкивается с давлением из-за своей зависимости от Запада в вопросах вооружения и финансирования, в то время как Россия наращивает внутреннее производство боеприпасов и вооружения.

Накануне Байден по результатам встречи с Зеленским одобрил выделение Киеву очередного пакета военной помощи в размере $200 млн, отметив в то же время, что США приближаются к потере способности помогать Украине.

В свою очередь, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал, что Соединенные Штаты располагают средствами для поддержки Киева только «на пару недель». По его словам, до конца года возможен еще один пакет военной помощи, однако «на этом всё», если страна не получит дополнительное финансирование для Украины.

В конце октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023