Поражение Украины в конфликте с Россией станет «ошеломляющим ударом» по престижу и авторитету Запада и продемонстрирует пустоту его обещаний о поддержке. Таким прогнозом 13 декабря поделился обозреватель The Washington Post.

«Не высказывавшийся ранее [в западных странах] потенциальный финал российско-украинского конфликта внезапно произносится вслух: Киев рискует проиграть», — признал журналист.

По его мнению, в данный момент судьба Украины висит на волоске из-за конгрессменов от Республиканской партии и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которые выступают против выделения Украине финансовой и военной помощи в США и Евросоюзе (ЕС) соответственно.

Автор добавил, что без новых денежных вливаний, а также поставок вооружений и боеприпасов Украине не удастся сохранить даже разочаровывающий западных союзников статус-кво последнего года. Речь идет не просто о «тупике», о котором ранее заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, а о вынужденном отступлении украинских войск, считает журналист.

В ближайшие месяцы полный военный крах Украины он назвал маловероятным, отметив при этом «стратегическое терпение» президента РФ Владимира Путина. Тем не менее, обозреватель прогнозирует приближение конца боевых действий в случае отказа ЕС и США выделить новую помощь.

Ранее в этот день канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления в бундестаге признал высокую вероятность сокращения международной поддержки Украины. Он привел в пример усилия президента США Джо Байдена по согласованию в американском конгрессе направления на это новых средств, а также несогласие властей Венгрии на дальнейшее выделение финансовой помощи Украине из общих фондов Евросоюза (ЕС).

Кроме того, об отсутствии у Запада вооружения для контрнаступления Киева сообщила The New York Times. Издание указывает, что Киев сталкивается с давлением из-за своей зависимости от Запада в вопросах вооружения и финансирования, в то время как Россия наращивает внутреннее производство боеприпасов и вооружения.

Накануне Байден по результатам встречи с Зеленским одобрил выделение Киеву очередного пакета военной помощи в размере $200 млн, отметив в то же время, что США приближаются к потере способности помогать Украине.

В свою очередь, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал, что Соединенные Штаты располагают средствами для поддержки Киева только «на пару недель». По его словам, до конца года возможен еще один пакет военной помощи, однако «на этом всё», если страна не получит дополнительное финансирование для Украины.

В конце октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.