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В США заявили о возможности финансировать Украину только пару недель

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Фото: commons.wikimedia.org
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Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США располагают средствами на «пару недель» поддержки Украины. Слова Кирби во вторник, 12 декабря, передает «РИА Новости» со ссылкой на его интервью телеканалу CNN.

«Мы будем делать всё возможное, чтобы продолжить поддерживать Украину, если у нас закончатся деньги, но без них мы немногое сможем сделать», — заявил Кирби.

По его словам, США в ближайшее время планируют анонсировать новый пакет военной помощи киевскому режиму и, возможно, еще один до конца текущего года.

«Но на этом всё. Горшок пуст, если мы не получим дополнительное финансирование для Украины», — уточнил Кирби.

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10 декабря пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что американский лидер Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского провести встречу в Вашингтоне. На ее повестке будет стоять «жизненная необходимость» продолжать поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Также лидеры обсудят нужды Киева.

Ранее, 8 декабря, сообщалось, что сумма предоставляемой Вашингтоном военной помощи Киеву составит $300 млн согласно проекту оборонного бюджета США на 2024 финансовый год. По этим данным, объем нового оборонного бюджета США будет на 3% больше по сравнению с прошлым финансовым годом.

Накануне, 7 декабря, в Белом доме сообщили, что администрация США не может пообещать властям Украины оказание дальнейшей помощи ввиду отсутствия согласия американского конгресса на ее выделение.

До этого, 6 декабря, сенат США на очередном заседании не одобрил законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине. В тот же день в связи с неопределенностью по вопросу помощи Киеву Джо Байден выступил со специальным обращением, заявив, что конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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