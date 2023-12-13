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Кристаллы с неба: на Ростов обрушился ледяной дождь

Непогода бушевала три дня
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Фото: t.me/etorostov
В Ростове-на-Дону трое суток шел ледяной дождь. Последствия разгула стихии — в фотогалерее «Известий»
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Фото: privet_rostov_ru
В Аксае из-за шквалистого ветра рухнула опора ЛЭП
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Фото: соцсети
На улицах города гололед
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Фото: t.me/etorostov
Нарушено движение транспорта на отдельных улицах
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Фото: Соцсети
Главной проблемой после непогоды стали масштабные отключения электричества
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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Сильный ветер порывами до 18 м/с и ледяной дождь повалили множество деревьев
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Фото: t.me/etorostov
Автомобилистов призвали воздержаться от поездок
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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Режим повышенной готовности введен в Ростове-на-Дону, Аксае и Белокалитвинском районе
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Фото: t.me/etorostov
По данным губернатора области, 12 октября без света осталось около 180 тыс. человек
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Фото: t.me/rostovdtp
На трассах образовались транспортные пробки из-за гололеда
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Фото: t.me/etorostov
По словам коммунальщиков, дождь просто смывал противообледенительные реагенты
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Фото: t.me/etorostov
Городские и областные власти прикладывают все силы для ликвидации последствий удара стихии
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