Актриса Лариса Лужина заявила о нормальном самочувствии

Актриса Лариса Лужина рассказала, что чувствует себя хорошо после сообщений о вызове врачей. Об этом она заявила 13 декабря «Известиям».

«Всё нормально, не беспокойтесь, всё в порядке. Что говорить, что тут интересного? Сердце прихватило, но сейчас всё нормально, всё мне сделали», — сказала она.

Ранее в этот день СМИ сообщили, что 84-летней Лужиной 12 декабря вызывали врачей из-за сердечного приступа. У нее якобы диагностировали нарушения сердечного ритма, но медикам удалось стабилизировать состояние.

Лужина является народной артисткой РСФСР. Она известна по ролям в таких фильмах, как «Вертикаль», «С любимыми не расставайтесь», «Охота на изюбря», «На семи ветрах».

Ранее, 11 декабря, в фонде композитора Александры Пахмутовой заявили, что ее положили в больницу, но COVID-19 у нее обнаружен не был.