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В фонде Пахмутовой опровергли сообщения о ее заболевании COVID-19
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В фонде Пахмутовой опровергли сообщения о ее заболевании COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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COVID-19 у композитора и народной артистки СССР Александры Пахмутовой не обнаружен, ее положили в больницу «на всякий случай». Об этом 11 декабря «Известиям» сообщил директор фонда композитора Евгений Малышко.

«Никакого ковида, все ковиды были отрицательные, ничего такого нет. Ни сердечного приступа, ни ковида. Я не знаю, что там пишут», — прокомментировал он сообщения о заболевании артистки в ряде российских СМИ.

Он пояснил, что Пахмутову госпитализировали «на всякий случай», чтобы обеспечить необходимую медицинскую помощь и наблюдение.

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Замечательному русскому композитору исполнилось 90 лет

В сентябре композитору исполнилось 94 года. Президент РФ Владимир Путин поздравил ее с днем рождения, отметив, что ее творчество пробуждает в сердцах людей самые светлые чувства.

Александра Пахмутова — советский и российский композитор, пианистка, автор песен и общественный деятель. Она начала писать музыку в три года. В семь лет поступила в музыкальную школу. В 1948 году поступила в Московскую консерваторию, в 1953-м окончила ее по классу композиции. Известна как автор песен, музыки к фильмам, оркестровых произведений, а также гимнов Магнитогорска и Ярославля. С 1956 года была замужем за поэтом-песенником Николаем Добронравовым, который стал автором текстов к многим ее произведениям. В сентябре 2023 года Добронравов ушел из жизни в возрасте 94 лет.

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