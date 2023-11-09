Путин поздравил с днем рождения композитора Александру Пахмутову

Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения композитора и народную артистку СССР Александру Пахмутову, которой 9 ноября исполнилось 94 года. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Как отметил глава государства, творчество композитора пробуждает в сердцах людей самые светлые чувства.

«Уважаемая Александра Николаевна! Примите искренние поздравления с днем рождения. Ваше вдохновенное творчество пользуется поистине всенародной любовью, пробуждает в сердцах людей самые светлые чувства, дарит им душевное тепло», — указал президент.

Путин также пожелал народной артистке доброго здоровья и бодрости духа.

В ноябре 2019 года, когда Пахмутова отмечала свой 90-летний юбилей, на юбилейном концерте ко дню рождения Путин лично поздравил ее и сообщил о награждении высшей российской наградой — орденом Андрея Первозванного.

Александра Пахмутова — советский и российский композитор, пианистка, автор песен и общественный деятель. Она начала писать музыку в три года. В семь лет поступила в музыкальную школу. В 1948 году поступила в Московскую консерваторию, в 1953-м окончила ее по классу композиции. Известна как автор песен, музыки к фильмам, оркестровых произведений, а также гимнов Магнитогорска и Ярославля. С 1956 года была замужем за поэтом-песенником Николаем Добронравовым, который стал автором текстов к многим ее произведениям. В сентябре 2023 года Добронравов ушел из жизни в возрасте 94 лет.