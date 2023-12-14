Неповторимый наблюдатель

На 84-м году жизни скончался ветеран газеты «Известия» Руслан Андреевич Армеев.

Руслан родился в городе Данилове — между Ярославлем и Вологдой. После окончания факультета журналистики МГУ начал работу в газете «Известия». Это было в 1965 году, и служба продолжалась до 2000-го. 35 лет он не менял свою приверженность любимой газете. За малыми исключениями Руслан все эти годы работал репортером отдела информации.

И надо сказать, что скромная должность открыла читателям нового — невероятно свежего и неповторимого — наблюдателя. Армеев начал писать книги. Первая называлась «Пятое время года».

Следующим шагом стал альбом «Мастера русского Севера. Вологодская земля». Эта огромная (более 300 страниц) книга наполнена множеством фотографий, она раскрывает серьезные темы и опирается на нешуточную библиографию. Она и сегодня полезна не только тем, кто любит Север.

Следом вышла книга «Александр Секретарев. Последний репортаж». А газетные репортажи и очерки Армеева сложились в «Мои известия из ХХ века».

В то же время вышли в свет еще три книги — о Данилове, малой родине журналиста. Открываю первую из этой серии и вижу посвящение «Дорогому Сане Блохнину в подтверждение нашей полувековой дружбы» — рукою автора. Что и говорить…

За эти издания Руслану Андреевичу было присвоено звание почетного гражданина города Данилова. И это не единственная его награда. Армеев — обладатель почетного знака Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом», лауреат премии СЖ РФ «Золотая полка российской журналистики».