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Неповторимый наблюдатель

Ушел из жизни один из самых талантливых журналистов «Известий» — Руслан Армеев
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Фото: Союз журналистов России
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На 84-м году жизни скончался ветеран газеты «Известия» Руслан Андреевич Армеев.

Руслан родился в городе Данилове — между Ярославлем и Вологдой. После окончания факультета журналистики МГУ начал работу в газете «Известия». Это было в 1965 году, и служба продолжалась до 2000-го. 35 лет он не менял свою приверженность любимой газете. За малыми исключениями Руслан все эти годы работал репортером отдела информации.

И надо сказать, что скромная должность открыла читателям нового — невероятно свежего и неповторимого — наблюдателя. Армеев начал писать книги. Первая называлась «Пятое время года».

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Следующим шагом стал альбом «Мастера русского Севера. Вологодская земля». Эта огромная (более 300 страниц) книга наполнена множеством фотографий, она раскрывает серьезные темы и опирается на нешуточную библиографию. Она и сегодня полезна не только тем, кто любит Север.

Следом вышла книга «Александр Секретарев. Последний репортаж». А газетные репортажи и очерки Армеева сложились в «Мои известия из ХХ века».

В то же время вышли в свет еще три книги — о Данилове, малой родине журналиста. Открываю первую из этой серии и вижу посвящение «Дорогому Сане Блохнину в подтверждение нашей полувековой дружбы» — рукою автора. Что и говорить…

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За эти издания Руслану Андреевичу было присвоено звание почетного гражданина города Данилова. И это не единственная его награда. Армеев — обладатель почетного знака Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом», лауреат премии СЖ РФ «Золотая полка российской журналистики».

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