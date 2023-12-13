Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ сообщило об отсутствии уведомлений Франции о задержании россиянина
Мир
Сын Трампа раскритиковал Украину за кражу денег США
Общество
Совет Федерации одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах
Мир
Орбан заявил о планах Венгрии не выходить из ЕС и «захватить Брюссель»
Общество
SHAMAN выступил в Совете Федерации в честь 30-летия парламента
Мир
Минск указал на попытку Запада изменить конституционный строй Белоруссии
Общество
Умер автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов
Общество
Депздрав Москвы опроверг информацию о массовых заболеваниях школьников
Общество
Москвичка пыталась купить елку через Telegram и потеряла более 100 тыс. рублей
Общество
Совфед одобрил ужесточение ответственности за передачу телефонов в колонии
Общество
В Москве впервые лишили гражданства РФ за совершение преступления
Экономика
В России доля незаконного оборота молочной продукции снизилась в два раза
Мир
Армения и Азербайджан провели обмен задержанными военнослужащими
Мир
Лавров заявил о провале Запада изолировать РФ на фоне зарубежных визитов Путина
Общество
МЧС предупредило о метели и ветре до 17 м/с в Москве с 14 по 15 декабря
Сюжет:

Обязательно ли носить маски в Москве

Роспотребнадзор: носить маски в Москве рекомендуется, но не обязательно
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столице наблюдается сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Кроме того, сейчас продолжает циркулировать COVID-19. Как защитить себя от вирусов перед праздниками и планируют ли вводить масочный режим в Москве, рассказывают «Известия».

В Москве не будут вводить масочный режим

В Роспотребнадзоре сообщили, что пока вводить масочный режим в городе не планируется. В то же время москвичей призвали надевать маски в общественных местах. Но эта мера носит исключительно рекомендательный характер, отметили в ведомстве.

«В период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется <...> пользоваться маской в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Также москвичей призвали по возможности сократить время пребывания в транспорте и избегать тесных контактов с людьми, имеющими признаки заболеваний.

Ранее в этом месяце заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что специалисты держат эпидемиологическую ситуацию под контролем. По ее словам, в столице отлажена система мониторинга структуры заболеваемости и продолжается ежедневный анализ новых случаев инфекций в городе.

Гриппной дождь: в РФ растет число пациентов с респираторными инфекциями
Пик заболеваемости ожидается в декабре-январе

«Помимо ПЦР-диагностики, мы проводим полногеномное секвенирование вирусов. Этой осенью мы впервые перешли на секвенирование всей линейки возбудителей ОРВИ, чтобы охватить сразу 32 группы вирусов», — сказала Ракова.

Заммэра также добавила, что Москве есть все необходимые мощности для лечения пациентов.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве

По результатам лабораторного мониторинга, сейчас в столице по-прежнему преобладают вирусы не гриппозной этиологии. Вместе с тем остается высокой доля вирусов гриппа А. Причем, как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, впервые с начала пандемии зафиксирован одновременный подъем заболеваемости COVID-19 и гриппом.

Количество обратившихся к врачам граждан с симптомами респираторных недугов составило свыше 1 млн человек, указала Попова.

В настоящее время заболеваемость по гриппу и ОРВИ в городе соответствует данному периоду года. Предотвратить резкий рост заболеваемости удалось благодаря вакцинации. По данным Роспотребнадзора, всего в Москве привились более 7,5 млн человек. Среди них более 1,3 млн детей. Это свыше 60% от общей численности населения столицы.

ОРВИ, грипп или коронавирус: как определить «заразу»
Чтобы не заболеть сезонным вирусом, врачи рекомендуют чаще мыть руки и избегать скопления людей

Как избежать гриппа и ОРВИ перед Новым годом

Медики утверждают, что одним из основных правил сохранения здоровья в сезон респираторных заболеваний является укрепление иммунитета. Врач-терапевт Виктория Иванова, в частности, посоветовала заняться закалкой организма. Укрепить иммунитет перед новогодними праздниками помогут свежие фрукты, овощи и витаминные комплексы.

Также важно поддерживать в организме водный баланс. Эксперт отмечает, что лучше отдавать предпочтение минеральной воде, морсам, сокам и некрепкому чаю. Помимо этого важно высыпаться, ограничить употребление алкоголя, регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку.

Врач-терапевт BestDoctor Дарья Мифтахова в свою очередь рассказала, как быстрее встать на ноги при гриппе и ОРВИ. Она указала, что прежде всего важно соблюдать постельный режим. Так пациенты выздоравливают быстрее и реже получают осложнения простудного заболевания.

Врач предупредила, что если не соблюдать постельный режим, то растут риски развития бронхита, ангины, отита, а также ухудшения течения сердечно-сосудистых заболеваний.

Читайте также: Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости гриппом в России

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023