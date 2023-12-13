Обязательно ли носить маски в Москве

В столице наблюдается сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Кроме того, сейчас продолжает циркулировать COVID-19. Как защитить себя от вирусов перед праздниками и планируют ли вводить масочный режим в Москве, рассказывают «Известия».

В Москве не будут вводить масочный режим

В Роспотребнадзоре сообщили, что пока вводить масочный режим в городе не планируется. В то же время москвичей призвали надевать маски в общественных местах. Но эта мера носит исключительно рекомендательный характер, отметили в ведомстве.

«В период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется <...> пользоваться маской в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Также москвичей призвали по возможности сократить время пребывания в транспорте и избегать тесных контактов с людьми, имеющими признаки заболеваний.

Ранее в этом месяце заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что специалисты держат эпидемиологическую ситуацию под контролем. По ее словам, в столице отлажена система мониторинга структуры заболеваемости и продолжается ежедневный анализ новых случаев инфекций в городе.

«Помимо ПЦР-диагностики, мы проводим полногеномное секвенирование вирусов. Этой осенью мы впервые перешли на секвенирование всей линейки возбудителей ОРВИ, чтобы охватить сразу 32 группы вирусов», — сказала Ракова.

Заммэра также добавила, что Москве есть все необходимые мощности для лечения пациентов.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве

По результатам лабораторного мониторинга, сейчас в столице по-прежнему преобладают вирусы не гриппозной этиологии. Вместе с тем остается высокой доля вирусов гриппа А. Причем, как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, впервые с начала пандемии зафиксирован одновременный подъем заболеваемости COVID-19 и гриппом.

Количество обратившихся к врачам граждан с симптомами респираторных недугов составило свыше 1 млн человек, указала Попова.

В настоящее время заболеваемость по гриппу и ОРВИ в городе соответствует данному периоду года. Предотвратить резкий рост заболеваемости удалось благодаря вакцинации. По данным Роспотребнадзора, всего в Москве привились более 7,5 млн человек. Среди них более 1,3 млн детей. Это свыше 60% от общей численности населения столицы.

Как избежать гриппа и ОРВИ перед Новым годом

Медики утверждают, что одним из основных правил сохранения здоровья в сезон респираторных заболеваний является укрепление иммунитета. Врач-терапевт Виктория Иванова, в частности, посоветовала заняться закалкой организма. Укрепить иммунитет перед новогодними праздниками помогут свежие фрукты, овощи и витаминные комплексы.

Также важно поддерживать в организме водный баланс. Эксперт отмечает, что лучше отдавать предпочтение минеральной воде, морсам, сокам и некрепкому чаю. Помимо этого важно высыпаться, ограничить употребление алкоголя, регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку.

Врач-терапевт BestDoctor Дарья Мифтахова в свою очередь рассказала, как быстрее встать на ноги при гриппе и ОРВИ. Она указала, что прежде всего важно соблюдать постельный режим. Так пациенты выздоравливают быстрее и реже получают осложнения простудного заболевания.

Врач предупредила, что если не соблюдать постельный режим, то растут риски развития бронхита, ангины, отита, а также ухудшения течения сердечно-сосудистых заболеваний.

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