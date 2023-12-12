Врач назвала способ избежать ОРВИ перед праздниками

Врач-терапевт Виктория Иванова дала советы, как избежать ОРВИ перед Новым годом.

В беседе с сайтом News.ru в понедельник, 11 декабря, специалист отметила, что одним из основных правил сохранения здоровья является укрепление иммунитета. В этом помогут различные фрукты и овощи. После консультации с врачом можно добавить витаминные комплексы.

Помимо этого важно соблюдать режим сна, ограничить употребление алкоголя и включить в распорядок дня физические аэробные упражнения.

Кроме того, подчеркнула врач, не следует забывать мыть руки, носить медицинские маски и проветривать помещение, отмечает телеканал «360». Перед Новым годом специалист посоветовала избегать посещения массовых мероприятий и заняться закалкой организма. Также важно поддерживать в организме водный баланс, пишет НСН. Лучше отдавать предпочтение минеральной воде, сокам, морсам, некрепкому чаю, уточняет РИАМО.

В ноябре терапевт Яна Гончарова рассказала, что напитки, содержащие витамин C, помогают быстрее выздороветь при ОРВИ. По ее словам, употреблять следует только теплые напитки, так как холодные или горячие будут дополнительно раздражать воспаленную слизистую ротоглотки. Выпивать следует по 1,5–2 л жидкости, так как во время болезни человек теряет больше влаги, чем обычно.

В октябре врач-кардиолог Ирина Пермикина в беседе с RT рассказала, как контролировать хронические сезонные заболевания. Она объяснила, что до 70% населения чувствительны к сезонным изменениям. Многим пациентам с гипертонией приходится корректировать схему лечения, когда температура воздуха меняется. В этой связи важно регулярно измерять давление, это поможет избежать внезапных скачков. Также важно позаботиться о профилактике простудных заболеваний, чтобы избежать проблем с сердцем, сообщает телеканал «Звезда».