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Врач назвала способные побороть ОРВИ напитки

Врач Гончарова: настой шиповника поддержит организм в борьбе с вирусами
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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Напитки, содержащие витамин C, помогают быстрее выздороветь при ОРВИ. Об этом 30 ноября рассказала терапевт клиники «Хадасса» Яна Гончарова.

По ее словам, употреблять следует только теплые напитки, так как холодные или горячие будут дополнительно раздражать воспаленную слизистую ротоглотки. Выпивать следует по 1,5–2 л жидкости, так как во время болезни человек теряет больше влаги, чем обычно.

«Настой или отвар шиповника, морсы из черной смородины поддержат организм в борьбе с вирусами. Белки — строительный материал для создания антител, активации иммунных клеток, поэтому бульоны также помогут преодолеть болезнь и восстановиться после нее», — рассказала Гончарова Lenta.Ru.

Врач добавила, что употреблять напитки стоит при первых симптомах ОРВИ, а не через несколько дней после начала болезни.

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Ранее, 27 ноября, врач-терапевт BestDoctor Дарья Мифтахова рассказала, что заболевшие ОРВИ и соблюдавшие постельный режим пациенты выздоравливают быстрее и реже получают осложнения простудного заболевания. Она уточнила, что если не соблюдать постельный режим, то растут риски развития бронхита, ангины, отита, а также ухудшения течения сердечно-сосудистых заболеваний.

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