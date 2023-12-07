Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости гриппом в России

В настоящий момент подавляющее число россиян болеют гонконгским вариантом гриппа, прототип которого циркулировал в мире в 60-е годы прошлого столетия, рассказал заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ, академик РАН Сергей Нетесов.

По словам ученого, в этом сезоне грипп пришел в Россию с опозданием, а его пик придется на начало января и может продлиться весь февраль.

«Гонконгский вариант гриппа уже эволюционно далеко ушел от своего прототипа, его несколько лет было мало в общей массе вариантов вируса гриппа, И это может быть одной из причин нынешнего небольшого запоздания в подъеме заболеваемости», –– рассказал вирусолог.

Вторая причина «опоздания» — за годы пандемии и особенно в 2022 году интенсивность авиаперелетов сильно уменьшилась, и поэтому приход инфекций из других стран происходит значительно медленнее, чем это было раньше.

Но специфика начала нынешнего сезона ОРЗ заключается именно в том, что основную массу заболеваемости гриппом обеспечивают вирусы гонконгского типа, сказал ученый. Эти вирусы изменились по сравнению с предыдущими сезонами, и вакцинологи были вынуждены изменить вакцинный штамм.

Вакцинация против гриппа в целом ряде стран была в этом году слабо организована, считает ученый. В России в разных регионах, по его мнению, вакцинация проходила с переменным успехом.

«Есть регионы, где значительно меньше половины населения вакцинировалось, и, как правило, это совпадает с интенсивностью заболеваемости», –– пояснил Сергей Нетесов.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Сергея Нетесова «Известиям»:

«В этом сезоне грипп свое еще нагонит»