Реклама
Прямой эфир
Мир
Скончался шестикратный лауреат премии «Эмми» сценарист Норман Лир
Общество
Синоптик пообещал москвичам снег на Новый год
Мир
США и Украина договорились о совместном производстве оружия
Мир
СМИ сообщили о грабеже банка в Милане через дыру в полу
Мир
Япония до конца 2023 года расширит антироссийские санкции
Армия
Ракеты 40Н6 комплекса С-400 смогут поражать истребители F-16
Общество
В РФ хотят отменить требования к естественному освещению жилья
Происшествия
В Улан-Удэ самолет совершил посадку из-за возгорания двигателя
Мир
Reuters сообщило о просьбе Украины предоставить ей новое вооружение из США
Общество
Сильный туман и ухудшение видимости прогнозируются в Москве 7 декабря
Мир
Польский министр случайно столкнулся с британским спецназом на Украине
Культура
Буфеты столичных театров заподозрили в нарушении прав потребителей
Мир
Япония выделит Украине помощь в размере $4,5 млрд
Экономика
Севший в пшеничное поле самолет «Уральских авиалиний» разберут на запчасти
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –14 градусов в Москве 7 декабря

Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости гриппом в России

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В настоящий момент подавляющее число россиян болеют гонконгским вариантом гриппа, прототип которого циркулировал в мире в 60-е годы прошлого столетия, рассказал заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ, академик РАН Сергей Нетесов.

Гриппной дождь: в РФ растет число пациентов с респираторными инфекциями
Пик заболеваемости ожидается в декабре-январе

По словам ученого, в этом сезоне грипп пришел в Россию с опозданием, а его пик придется на начало января и может продлиться весь февраль.

«Гонконгский вариант гриппа уже эволюционно далеко ушел от своего прототипа, его несколько лет было мало в общей массе вариантов вируса гриппа, И это может быть одной из причин нынешнего небольшого запоздания в подъеме заболеваемости», –– рассказал вирусолог.

Вторая причина «опоздания» — за годы пандемии и особенно в 2022 году интенсивность авиаперелетов сильно уменьшилась, и поэтому приход инфекций из других стран происходит значительно медленнее, чем это было раньше.

Но специфика начала нынешнего сезона ОРЗ заключается именно в том, что основную массу заболеваемости гриппом обеспечивают вирусы гонконгского типа, сказал ученый. Эти вирусы изменились по сравнению с предыдущими сезонами, и вакцинологи были вынуждены изменить вакцинный штамм.

Вакцинация против гриппа в целом ряде стран была в этом году слабо организована, считает ученый. В России в разных регионах, по его мнению, вакцинация проходила с переменным успехом.

«Есть регионы, где значительно меньше половины населения вакцинировалось, и, как правило, это совпадает с интенсивностью заболеваемости», –– пояснил Сергей Нетесов.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Сергея Нетесова «Известиям»:

«В этом сезоне грипп свое еще нагонит»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023