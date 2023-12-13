Лавров заявил о «новой мантре» США по ситуации на Украине

Власти США после провала украинского контрнаступления включили «новую мантру» о необходимости не дать президенту России Владимиру Путину победить, чтобы не допустить завоевания территории НАТО. Об этом 13 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации.

«После краха надежд, которые возлагались на так называемое контрнаступление, в Вашингтоне перестали говорить о стратегическом поражении России на поле боя и включили, как проявилось в ходе визита [президента Украины Владимира] Зеленского очередного туда, новую мантру: не дать Путину победить на Украине, а то потом все НАТО завоюют и тогда, мол, Америке не отсидеться», — сказал он.

Лавров добавил, что от этого не меняется суть подходов американских властей, нацеленных на подрыв развития России чужими руками. По его словам, Россия готова к данному вызову и продолжит твердо отстаивать свою правду.

Министр также указал на провал «санкционного блицкрига» против российской экономики, который нелегко осознавать недоброжелателям государства. По этой причине организаторы гибридной войны против РФ не могут признать ошибки и по-прежнему пытаются задействовать новые нелегитимные инструменты, заключил глава российского внешнеполитического ведомства.

Накануне Зеленский посетил США с официальным визитом, в ходе которого провел ряд встреч с американским президентом Джо Байденом, сенаторами и спикером палаты представителей. По мнению экспертов, украинский лидер своей поездкой хотел доказать, что «сделал всё возможное для обеспечения военной помощи».

Во время переговоров с Зеленским Байден объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи в размере $200 млн, а также выразил мнение, что вступление Украины в НАТО является лишь вопросом времени. В то же время он отметил, что США приближаются к потере способности помогать Украине. В свою очередь Зеленский не смог ответить на вопрос журналистов о шансах Киева на победу в конфликте без участия Вашингтона.

Комментируя итоги их встречи, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал заявления Байдена по урегулированию ситуации на Украине указанием на то, что США сочтут «победой» само ее сохранение на карте в любых границах. Зампред Совбеза добавил, что в словах американского лидера о возможности Украины конкретно в данный момент защитить себя нет указания на дальнейшее продвижение украинских войск.

В конце октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины за время работы Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.