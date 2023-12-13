Медведев заявил о желании США выдать за «победу» сохранение Украины на карте

Заявления американского президента Джо Байдена по урегулированию ситуации на Украине означают, что США сочтут «победой» ее сохранение на карте. Об этом 13 декабря заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Накануне Байден встретился в Белом доме с украинским президентом Владимиром Зеленским и заявил, в том числе, о независимом статусе Украины и ее возможности «защитить себя сегодня».

«Итак, по Байдену, «победа» теперь означает, что «Украина является независимым государством» — то есть виктория уже в том, что «страна» просто останется, а не исчезнет с карты мира. Границы и суверенитет не имеют значения», — отметил Медведев в своем Telegram-канале.

По логике Байдена, Украина может сохраниться и в границах Львова, уточнил он.

Зампред Совбеза добавил, что в словах американского лидера о возможности Украины конкретно в данный момент защитить себя нет указания на дальнейшее продвижение украинских войск. Кроме того, из слов Байдена следует, что Украина должна будет вести боевые действия самостоятельно, без помощи Запада.

Подобные оценки в устах президента США фактически могут означать коренную перемену взглядов американской администрации на урегулирование российско-украинского конфликта, считает Медведев.

Зеленский посетил США с официальным визитом, который прошел 11–12 декабря. В ходе него президент Украины провел ряд встреч, помимо Байдена — с сенаторами и спикером палаты представителей. По мнению экспертов, украинский лидер своей поездкой хотел доказать, что «сделал всё возможное для обеспечения военной помощи».

Во время встречи с Зеленским Байден объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи в размере $200 млн, а также выразил мнение, что вступление Украины в НАТО является лишь вопросом времени. В то же время Байден отметил, что США приближаются к потере способности помогать Украине.

В конце октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.