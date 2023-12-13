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Зеленский не ответил на вопрос журналиста о шансах Украины на победу без США

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Фото: Соцсети
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Президент Украины Владимир Зеленский не смог дать ответ на вопрос по поводу шансов Киева на победу в конфликте без участия Вашингтона. Об этом сообщила во вторник, 12 декабря, журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

«Я спросила Зеленского во время встречи в Овальном кабинете с [президентом США Джо] Байденом, сможет ли он победить Россию без дополнительной помощи США. Не дав ответа, он слегка пожал плечом», — рассказала она.

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Сегодня завершается второй день визита украинского лидера в США. Эксперты отметили, что Зеленский своей поездкой хочет доказать, что «сделал всё возможное для обеспечения военной помощи». 11 декабря Зеленский в Вашингтоне встретился с представителями вашингтонских оборонных компаний и попросил их совета перед переговорами с президентом США Джо Байденом. 12 декабря в расписании Зеленского был запланирован визит в Белый дом, а также встреча с сенаторами и спикером палаты представителей США.

Во время встречи с Зеленским президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи в размере $200 млн. При этом на вопрос журналистов, может ли победить Украина в вооруженном конфликте, американский лидер лишь усмехнулся и пожал плечами.

В конце октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы американского президента Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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