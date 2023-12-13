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Юрист предупредил о повышении налога на недвижимость в 2024 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Размер налога на жилье увеличится в следующем году после того, как в стране завершилась кадастровая переоценка недвижимости, приведшая к росту стоимости объектов на 20–25%. Об этом 13 декабря рассказывает заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Как напомнил эксперт, кадастровая стоимость жилья представляет собой базу для расчета налога на имущество, не совпадающая с рыночной и определяющаяся с учетом района, возраста дома и материалов строительства.

Таким образом, обновленные данные будут использованы при расчете налога на имущество уже в будущем году. Это значит, что уплата налогов на недвижимость, рассчитанных после переоценки, будет в период до декабря 2025 года.

Чтобы узнать кадастровую стоимость недвижимости, из которой рассчитывается налог, необходимо заказать выписку из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН). Для этого нужно обратиться в МФЦ или воспользоваться порталами Росреестра или Федеральной кадастровой палаты, а также госуслуг.

Несмотря на то что закон запрещает единовременный рост налога более чем на 10% от прежнего размера, кадастровая переоценка недвижимости может значительно облегчить карман налогоплательщика.

«Это не исключает того, что существенно могут вырасти другие платежи — как напрямую связанные с кадастровой стоимостью (госпошлина, аренда, выкупная цена), так и не связанные с ней (обслуживание, ремонт)», — рассказал Соловьев в беседе с агентством «Прайм».

Юрист рекомендовал заблаговременно узнать новую кадастровую стоимость недвижимости, чтобы примерно рассчитать размер налога. Кроме того, рассказал Соловьев, кадастровую стоимость можно оспорить, если владелец посчитает ее чрезмерной.

«Основанием для пересчета может стать отчет об оценке рыночной стоимости недвижимости, который необходимо заказать в специальной организации и приложить к заявлению. Если решение окажется положительным, налог пересчитают уже из новой суммы», ― заключил эксперт.

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24 ноября партнер юридической компании GAP Дмитрий Градсков заявил «Известиям», что существуют некоторые способы минимизировать или избежать налогообложения при дарении. Первый способ — использование льготных порядков передачи имущества. Второй — договор дарения с оговоркой об обратной сделке. Этот способ предусматривает, что даритель имеет право вернуть имущество или право собственности в определенных случаях. Таким образом, дарение рассматривается как временное и налог не взимается.

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