В России налог на дарение обычно устанавливается при передаче имущества или права собственности от одного лица другому безвозмездно или по символической цене. Однако существуют некоторые способы минимизировать или избежать налогообложения при дарении. Об этом 24 ноября «Известиям» заявил партнер юридической компании GAP Дмитрий Градсков.

«Первый способ — использование льготных порядков передачи имущества. Второй — договор дарения с оговоркой об обратной сделке. Этот способ предусматривает, что даритель имеет право вернуть имущество или право собственности в определенных случаях. Таким образом, дарение рассматривается как временное и налог не взимается», — сказал он.

Третий способ — распределение дарения по частям. Если имущество разделено на несколько частей, передача каждой части может рассматриваться как отдельное дарение, что позволяет уменьшить налоговую базу, рассказал Градсков.

«Четвертый — открытие договора купли-продажи вместо дарения. Вместо дарения можно заключить договор купли-продажи с символической ценой. В этом случае будет применяться налог на приобретение имущества, который может быть ниже, чем налог на дарение. Передача имущества в виде акций или долей в уставном капитале компании: если даритель передает имущество в качестве акций или долей в установку целей, то может применяться другой налоговый режим, который может быть более выгодным», — сказал юрист.

При этом эксперт отметил, что каждая ситуация может иметь свои особенности и рекомендуется проконсультироваться с юристом или налоговым консультантом для получения конкретной рекомендации.

«Если налог на дарение не уплачен или уплачен неправильно, то это может повлечь за собой административные или уголовные санкции. Административные наказания могут включать штрафы, а уголовное наказание — лишение свободы или исправительные работы», — заключил Градсков.

Основательница юридической компании GAP Ирина Гукова 17 ноября рассказала «Известиям», что отмена дарения недвижимости возможна в определенных случаях, например если даритель действовал под давлением, обманом или если дарение было совершено в период болезни или под воздействием каких-либо психических расстройств. Кроме того, отмена дарения может быть осуществлена, если даритель перестает быть способным обеспечить свое существование после совершения дарения, сказала она.