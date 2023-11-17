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Юрист назвала причины для отмены договора дарения недвижимости

Юрист Гукова: отмена договора дарения возможна, если даритель был под давлением
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Основательница юридической компании GAP Ирина Гукова 17 ноября рассказала «Известиям», в каким случаях договор дарения недвижимости может быть отменен.

В ряде случаев в области недвижимости отмена дарения может быть сложной юридической процедурой, требующей наличия и проведения определенной экспертизы, отметила эксперт.

«Отмена дарения недвижимости возможна в определенных случаях, например, если даритель действовал под давлением, обманом или если дарение было совершено в период болезни или под воздействием каких-либо психических расстройств. Кроме того, отмена дарения может быть осуществлена, если даритель перестает быть способным обеспечить свое существование после совершения дарения», — сказала она.

Также дарение может быть признано судом недействительным, если оно было заключено с нарушением законодательства РФ, например если при его заключении не были соблюдены все необходимые формальности (существенные условия договора, согласно требований ГК РФ) или если имущество, переданное в качестве дара, не принадлежало на момент сделки дарителю, сообщила юрист.

Общий исковой срок на подачу такого заявления составляет три года с момента совершения сделки, добавила Гукова.

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В конце октября президент правозащитного фонда «Отечество», юрист и политолог Артем Ананьев рассказал «Известиям» о неочевидных способах мошенничества при покупке квартиры. Так, надо насторожиться, если продавец по каким-то причинам просит перечислить денежные средства за квартиру не ему, а другому лицу. Кроме того, риски несут в себе и сделки с квартирами с неузаконенной перепланировкой, указал юрист.

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