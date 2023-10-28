Юрист рассказал о неочевидных способах мошенничества при покупке квартиры

Президент правозащитного фонда «Отечество», юрист и политолог Артем Ананьев 28 октября рассказал «Известиям» о неочевидных способах мошенничества при покупке квартиры.

«Бывает такое, что продавец по каким-то причинам просит перечислить денежные средства за квартиру не ему, а другому лицу. В принципе, такое возможно, но только если это прямо прописано в договоре купли-продажи или от продавца получено письмо с просьбой заплатить другому человеку. Однако в любом случае это должно насторожить. Ведь если продавец отказывается принять деньги на свой счет, значит, у него есть долги, из-за которых в дальнейшем возникнут проблемы и у покупателя», — сказал эксперт.

Кроме того, риски несут в себе и сделки с квартирами с неузаконенной перепланировкой, указал собеседник «Известий».

«Ни на какие уговоры оценщика сделать фотографии другой квартиры и выдать ее за продаваемую, чтобы банк одобрил кредит, соглашаться нельзя. Если обман вскроется, то возникнут проблемы не только с банком, но еще и заставят вернуть всё в исходное состояние за ваш счет», — предупредил Ананьев.

Юрист напомнил, что главным документом о праве собственности на недвижимое имущество является выписка из ЕГРН. Он посоветовал заказать ее несколько раз — при проверке квартиры и непосредственно перед самой сделкой.

«Нередко бывают случаи наложения ареста на имущество, в связи с чем продавец торопится продать квартиру побыстрее. Если такой арест накладывается, например, по уголовному делу, то информации об этом ни в каких доступных источниках вы не найдете. Также советую заказать расширенную выписку, чтобы проверить историю сделок и чистоту владения квартирой», — объяснил он.

Покупая квартиру, приобретенную когда-то с использованием средств материнского капитала, нужно убедиться, что ребенок-собственник будет обеспечен другим жильем: не в строящемся доме, купленном не в ипотеку и в том же регионе. Следует добиваться от органов опеки согласования сделки, заявил юрист.

«Во избежание неприятностей договор купли-продажи лучше удостоверять у нотариуса, а не полагаться на дистанционное заверение с использованием ЭЦП, чтобы именно нотариус установил личность продавца, проверил его дееспособность и все документы. Ну и, наконец, тщательно проверяйте продавца на предмет долгов, чтобы оценить вероятность признания его банкротом в ближайшее время. Для этого просмотрите базы судебных решений, судебных приставов и сайт Федресурса. А чтобы сделку не смогли оспорить в будущем, указывайте в договоре полную стоимость и платите только безналичным перечислением. Помните, что никакие расписки, «приходники» и прочее в качестве доказательства оплаты суды практически не принимают», — заключил Ананьев.

19 октября акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко рассказал «Известиям», что из-за резкого роста ипотечных ставок после решения Центробанка РФ о повышении ключевой ставки бывшие потенциальные покупатели вторичного жилья перешли на первичный рынок, где ставки всё еще субсидируются.