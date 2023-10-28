Реклама
Прямой эфир
Мир
Военные Израиля зашли в северную часть сектора Газа и расширили зону операции
Мир
Токаев объявил 29 октября днем траура по жертвам аварии на шахте в Караганде
Происшествия
В Набережных Челнах загорелась гостиница
Мир
ХАМАС заявило о провалившейся попытке наземного наступления Израиля
Происшествия
Шесть человек пострадали при опрокидывании автобуса в Ивановской области
Армия
Российские силы ПВО перехватили шесть БПЛА над Орловской и Тульской областями
Мир
Венгрия выступит против включения в 12-й пакет санкций ЕС атомной отрасли РФ
Мир
Токаев решил наказать владельца шахты в Караганде после гибели людей
Мир
В Норвегии заявили о возможном сокращении военной помощи Украине
Мир
В Казахстане число жертв аварии на шахте в Караганде возросло до 20 человек
Мир
Армия Израиля нанесла удар по главе воздушных сил ХАМАС
Армия
Спецназ «Сибирь» дроном уничтожил гранатометный расчет ВСУ под Клещеевкой
Общество
В аэропортах Москвы 40 рейсов задержаны и четыре отменены

Юрист рассказал о неочевидных способах мошенничества при покупке квартиры

Юрист Ананьев: при покупке квартиры лучше заказать справку из ЕГРН несколько раз
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент правозащитного фонда «Отечество», юрист и политолог Артем Ананьев 28 октября рассказал «Известиям» о неочевидных способах мошенничества при покупке квартиры.

«Бывает такое, что продавец по каким-то причинам просит перечислить денежные средства за квартиру не ему, а другому лицу. В принципе, такое возможно, но только если это прямо прописано в договоре купли-продажи или от продавца получено письмо с просьбой заплатить другому человеку. Однако в любом случае это должно насторожить. Ведь если продавец отказывается принять деньги на свой счет, значит, у него есть долги, из-за которых в дальнейшем возникнут проблемы и у покупателя», — сказал эксперт.

Кроме того, риски несут в себе и сделки с квартирами с неузаконенной перепланировкой, указал собеседник «Известий».

«Ни на какие уговоры оценщика сделать фотографии другой квартиры и выдать ее за продаваемую, чтобы банк одобрил кредит, соглашаться нельзя. Если обман вскроется, то возникнут проблемы не только с банком, но еще и заставят вернуть всё в исходное состояние за ваш счет», — предупредил Ананьев.

Юрист напомнил, что главным документом о праве собственности на недвижимое имущество является выписка из ЕГРН. Он посоветовал заказать ее несколько раз — при проверке квартиры и непосредственно перед самой сделкой.

«Нередко бывают случаи наложения ареста на имущество, в связи с чем продавец торопится продать квартиру побыстрее. Если такой арест накладывается, например, по уголовному делу, то информации об этом ни в каких доступных источниках вы не найдете. Также советую заказать расширенную выписку, чтобы проверить историю сделок и чистоту владения квартирой», — объяснил он.

Покупая квартиру, приобретенную когда-то с использованием средств материнского капитала, нужно убедиться, что ребенок-собственник будет обеспечен другим жильем: не в строящемся доме, купленном не в ипотеку и в том же регионе. Следует добиваться от органов опеки согласования сделки, заявил юрист.

«Во избежание неприятностей договор купли-продажи лучше удостоверять у нотариуса, а не полагаться на дистанционное заверение с использованием ЭЦП, чтобы именно нотариус установил личность продавца, проверил его дееспособность и все документы. Ну и, наконец, тщательно проверяйте продавца на предмет долгов, чтобы оценить вероятность признания его банкротом в ближайшее время. Для этого просмотрите базы судебных решений, судебных приставов и сайт Федресурса. А чтобы сделку не смогли оспорить в будущем, указывайте в договоре полную стоимость и платите только безналичным перечислением. Помните, что никакие расписки, «приходники» и прочее в качестве доказательства оплаты суды практически не принимают», — заключил Ананьев.

Через «плечо»: с чем связан рост предложений квартир по переуступке
Такой вариант остается доступным и подходит под семейную ипотеку

19 октября акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко рассказал «Известиям», что из-за резкого роста ипотечных ставок после решения Центробанка РФ о повышении ключевой ставки бывшие потенциальные покупатели вторичного жилья перешли на первичный рынок, где ставки всё еще субсидируются.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023