Российские десантники «Ланцетами» уничтожили два танка и замаскированное самоходное орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки. Минобороны РФ 13 декабря показало боевую работу российских военных по целям.

Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников в районе Клещеевки были обнаружены два танка и замаскированное самоходно-артиллерийское орудие вооруженных формирований Украины (ВФУ). Для их уничтожения отдельное гвардейское соединение Воздушно-десантных войск (ВДВ) с Дальнего Востока, которое входило в состав Южной группировки, приняло решение задействовать барражирующие боеприпасы «Ланцет».

Их запуск выполнили расчеты беспилотной авиации «крылатой пехоты». Профессионально и грамотно управляя «Ланцетами», операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя вражескую технику. Завершив боевую работу, расчеты оперативно свернулись и убыли в безопасный район.

«Подразделение БПЛА дальневосточных десантников продолжает уничтожать вражескую технику с помощью барражирующего снаряда «Ланцет» на дальних подступах глубоко в тылу у врага. Несмотря на плохую погоду, расчеты БПЛА обнаруживают технику и уничтожают ее точными ударами», — доложил офицер ВДВ с позывным Объектив.

Соединения и воинские части воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают и выводят из строя боевую и специальную технику украинских формирований на артемовском направлении, добавили в Минобороны РФ.

12 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на позициях российских минометчиков под Угледаром. Он рассказал, как они работают и какое оружие помогает выполнять боевые задачи.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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