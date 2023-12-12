WSJ рассказала о начале операции ЦАХАЛ по затоплению тоннелей ХАМАС

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали закачивать воду в подземные тоннели в секторе Газа, которые используются палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации во вторник, 12 декабря.

«Израильские военные начали закачивать морскую воду в обширный комплекс тоннелей ХАМАС в секторе Газа, что является частью интенсивных усилий по разрушению подземной инфраструктуры, лежащей в основе операций движения», — написано в материале.

Официальные лица Израиля не дают комментариев: представитель министра обороны страны отказался разговаривать с представителями газеты, сославшись на секретность всех операций, которые касаются сети тоннелей в Газе. Однако военные аналитики подчеркивают, что подземные проходы ХАМАС — большое препятствие для Израиля.

«Территориальный вопрос не является проблемой, проблема в том, что ХАМАС уходит в подполье», — приводит газета слова бывшего руководителя израильской военной разведки Амоса Ядлина.

Уничтожение этих подземных коридоров является одной из главных задач ЦАХАЛ. Для ХАМАС тоннели имеют большое стратегическое значение: в них хранится оружие, происходит перегруппировка войск, тоннели используются в качестве секретных баз и мест содержания заложников.

«Помимо морской воды, израильские военные пытались атаковать сеть с помощью авиаударов и жидкой взрывчатки, а также путем отправки роботов, собак и дронов», — сказано в статье.

Ранее, 8 декабря, первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что затопление тоннелей в Газе, в случае, если Израиль осуществит это намерение, будет считаться военным преступлением.

Перед этим, 4 декабря, сообщалось, что власти Израиля рассматривают возможность затопления морской водой системы подземных тоннелей в секторе Газа, в которых, по убеждению израильских военных, скрываются бойцы палестинского движения ХАМАС.

Кроме того, 4 декабря СМИ сообщили о достижении Израилем целей своей операции в северной части Газы. Командующий израильским бронетанковым корпусом генерал Хишам Ибрагим отметил, что цели в северной части почти достигнуты, начинается продвижение в других частях.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.