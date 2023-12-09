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Полянский назвал военным преступлением возможное затопление туннелей в Газе

Полянский назвал планы Израиля затопить туннели в Газе военным преступлением
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Фото: REUTERS/RONEN ZVULUN
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В случае, если Израиль решит затопить тоннели в секторе Газа, действия страны будут считаться военным преступлением. Такое мнение 8 декабря выразил первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский.

Полянский отметил, что в последние дни распространялась информация о планах Израиля по затоплению подземных сооружений в Газе морской водой. Кроме того, постпред отметил, что «военные преступления израильской стороны идут по нарастающей».

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) для того, чтобы закачивать воду в тоннели, уже настроила систему труб и наносов.

Полянский также рассказал, что Израиль уже обсуждает с США практическую возможность затопления — хватит ли воды, позволит ли конструкция.

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Ранее, 4 декабря, сообщалось, что власти Израиля рассматривают возможность затопления морской водой системы подземных тоннелей в секторе Газа, в которых, по убеждению израильских военных, скрываются бойцы палестинского движения ХАМАС.

Ранее в этот день официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильская армия продолжает расширять масштабы операции против ХАМАС в секторе Газа. Он также отметил, что сухопутные войска вместе с военно-воздушными силами выполнили ряд совместных задач, в результате чего были уничтожены террористы и инфраструктура террора.

Кроме того, 4 декабря СМИ сообщили о достижении Израилем целей своей операции в северной части Газы. Командующий израильским бронетанковым корпусом генерал Хишам Ибрагим отметил, что цели в северной части почти достигнуты, начинается продвижение в других частях.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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