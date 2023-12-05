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WSJ узнала о возможном затоплении Израилем туннелей в Газе морской водой

WSJ: Израиль рассматривает возможность затопления туннелей в Газе морской водой
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Власти Израиля рассматривают возможность затопления морской водой системы подземных тоннелей в секторе Газа, в которых, по убеждению израильских военных, скрываются бойцы палестинского движения ХАМАС. Это может привести к экологической катастрофе и еще больше ухудшить ситуацию с пресной водой в анклаве. Об этом 4 декабря сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.

Согласно ее информации, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) еще в середине ноября завершила установку пяти насосных станций недалеко от лагеря беженцев Аш-Шати. Эти установки способны, перекачивая тысячи кубометров воды в час из Средиземного моря, затопить тоннели в течение нескольких недель.

Израильские власти до сих пор не приняли окончательного решения по поводу подобного возможного шага, кроме того, мнения в администрации президента США Джо Байдена, которую была проинформирована Тель-Авивом о данной возможности, также разделились.

Учитывая, что степень водонепроницаемости тоннелей точно неясна, отмечает издание, практически невозможно вычислить влияние этой попытки их затопления на почву и грунтовые воды и выяснить, что произойдет с водопроводом и канализационной системой в анклаве. Помимо этого, есть вероятность того, что в результате подтопления в почву могут попасть опасные вещества, которые, скорее всего, находятся в тоннелях.

По сведениям WSJ, некоторые бывшие американские чиновники выразили мнение, что подобная мера может поставить Байдена и его администрацию в сложную ситуацию, которая повлечет за собой осуждение всего мира. При этом за то время, которое будет нужно на затопление тоннелей, скрывающиеся там боевики ХАМАС успеют покинуть их. По мнению бывшего сотрудника ЦРУ, добавили в газете, подтопление тоннелей в долгосрочной перспективе, возможно, вынудит палестинцев их покинуть, но при пуске в них соленой воды такие действия «могут обострить гуманитарный кризис» в секторе Газа.

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Ранее в этот день официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильская армия продолжает расширять масштабы операции против ХАМАС в секторе Газа. Он также отметил, что сухопутные войска вместе с военно-воздушными силами выполнили ряд совместных задач, в результате чего были уничтожены террористы и инфраструктура террора.

Кроме того, 4 декабря СМИ сообщили о достижении Израилем целей своей операции в северной части Газы. Командующий израильским бронетанковым корпусом генерал Хишам Ибрагим отметил, что цели в северной части почти достигнуты, начинается продвижение в других частях.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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