Владельца «Нового потока» приговорили к 10 годам тюрьмы
Симоновский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима основателя и совладельца группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.
«Назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — огласила решение судья Юлия Окунева.
Александр Курилов, другой фигурант дела, получил 8 лет колонии.
Мазуров обвиняется в пяти эпизодах мошенничества, хищении чужого имущества и причинении тяжкого вреда здоровью.
Мазуров и соучастники, как считает суд, похитили у АО «Антипинский НПЗ» и Сбербанка деньги, заключая подложные договоры купли-продажи имущества, аренды и стройподряда с подконтрольными предпринимателями. Также они оформляли документы на получение невозвратных кредитов.
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