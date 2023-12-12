Политолог предрек похолодание в отношениях между Варшавой и Киевом при Туске

Правительство Польши во главы с предполагаемым премьер-министром Польши Дональдом Туском пойдет по пути обретения суверенитета, что охладит отношения между Киевом и Варшавой. Об этом «Известиям» 12 декабря заявил политолог Александр Асафов.

Накануне сейм (нижняя палата парламента) Польши выдвинул кандидатуру экс-главы Европейского совета, лидера партии «Гражданская платформа» Туска на пост премьер-министра страны после того, как депутаты вынесли вотум недоверия правительству премьера Матеуша Моравецкого.

По мнению Асафова, Дональд Туск сам, вероятно, не ожидал, что его партии «Гражданская платформа» удастся разгромить «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Теперь правящие элиты стоят перед сложным выбором — как выводить Польшу из политического кризиса, выполняя обещания своих избирателей, подчеркнул политолог.

«Видения нет ни у самого Туска, ни у будущего правительства. Но, учитывая тенденции, которые мы наблюдаем, <...> я думаю, что Туск пойдет в общезападный мейнстрим рационализации помощи Польши своего торгового, зернового и прочего суверенитета, то есть можно прогнозировать определенные охлаждения взаимоотношений между Польшей и Украиной», — считает Асафов.

Однако, по его словам, это не означает, что следует ждать потепления в отношениях Варшавы и Москвы, поскольку Польша остается передовым союзником США.

Накануне стало известно, что за вотум доверия правительству Матеуша Моравецкого выступили 190 законодателей, против — 266. На данный момент Моравецкий остается техническим премьер-министром, пока в Польше не появится новое правительство.

В октябре в Польше парламентские выборы выиграла партия «Право и справедливость» с результатом 35,38%. Вошедшие в новый парламент оппозиционные партии «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые» подписали коалиционное соглашение, сформировали большинство в сейме и утвердили кандидатуру Туска на пост главы правительства.

Однако 13 ноября президент Польши Анджей Дуда вновь назначил на должность премьер-министра Моравецкого, который возглавляет правительство республики с 2017 года. Глава государства поручил новому премьеру сформировать правительство.