Сейм Польши выдвинул кандидатуру Дональда Туска на пост премьера

Сейм (нижняя палата парламента) Польши выдвинул кандидатуру экс-главы Европейского совета, лидера партии «Гражданская платформа» Дональда Туска на пост премьер-министра. Об этом 11 декабря сообщила газета Rp.

Кандидатура была единственной. Сейм принял ее большинством в 248 голосов. Против выступил 201 депутат, воздержавшихся не было.

Сразу после голосования Туск заявил, что во вторник выступит с программной речью.

«Завтра мы будем иметь возможность обсудить мою программную речь», — отметил политик.

Ранее в этот день стало известно, что за вотум доверия правительству Матеуша Моравецкого выступил 190 законодатель, против — 266. На данный момент Моравецкий остается техническим премьер-министром, пока в Польше не появится новое правительство.

В октябре в Польше парламентские выборы выиграла партия «Право и справедливость» с результатом 35,38%. Вошедшие в новый парламент оппозиционные партии «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые» подписали коалиционное соглашение, сформировали большинство в сейме и утвердили кандидатуру Туска на пост главы правительства.

Однако 13 ноября президент Польши Анджей Дуда вновь назначил на должность премьер-министра Моравецкого, который возглавляет правительство республики с 2017 года. Глава государства поручил новому премьеру сформировать правительство.