В отрасли исключили дефицит твердой пшеницы после запрета на экспорт

Временный запрет на экспорт твердой пшеницы не приведет к искусственному дефициту этой зерновой культуры на внутреннем рынке, заявил «Известиям» в понедельник, 11 декабря, вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

О мере стало известно ранее в этот день. Данное решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны и позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке, объяснили в правительстве РФ.

По мнению Корбута, ограничительные меры стали ответной реакцией на увеличение экспорта твердой пшеницы. Кроме того, рост продажи этой зерновой культуры в другие страны вызвал волнение среди производителей макаронных изделий.

«Действительно, российский экспорт очень значителен, на порядок больше, чем в прошлом сезоне, потому что производство твердой пшеницы в ряде стран снизилось, и наша пшеница стала конкурентоспособной», — добавил эксперт.

Он напомнил, что Россия традиционно поставляет твердую пшеницу в Италию и Турцию.

«<...> Про дефицит я не стал бы говорить. Я в нем, мягко выражаясь, не очень уверен», — резюмировал эксперт.

Ранее, 23 ноября, подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минсельхоза о введении временного запрета на вывоз твердой пшеницы из РФ сроком на шесть месяцев — с 1 декабря 2023 по 31 мая 2024 года включительно.

После этого главный научный сотрудник центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун рассказал «Известиям», что России необходимо около 1,5 млн т твердой пшеницы для внутреннего потребления и продавать дефицитное сырье за границу нецелесообразно, если не удовлетворен внутренний спрос.

До этого, 9 ноября, президент РФ Владимир Путин на заседании Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана отметил хороший урожай пшеницы в России в 2023 году. По его словам, страна удержит первое место по ее продаже на мировых рынках.