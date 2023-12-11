Путин призвал распространить «Арктическую ипотеку» на участников СВО

Распространить «Арктическую ипотеку» на участников спецоперации по защите Донбасса было бы правильным и справедливым решением, заявил 11 декабря президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию расположенных в Арктической зоне опорных населенных пунктов РФ.

«Вот мы с вами здесь сидим, сложные вопросы решаем, нужные, но мы все-таки в тепле, безопасности, а ребята там на передней линии и в грязи, и под пулями, и под снарядами, никогда не должны мы об этом забывать. И они, и члены их семей, безусловно, должны быть в поле зрения нашего внимания всегда, особенно при решении вопросов подобного рода», — подчеркнул глава государства.

Кроме того российский лидер призвал распространить «Арктическую ипотеку» на медицинских и педагогических работников и снять с них требование к стажу работы в арктических регионах. Данная мера уместна, поскольку без поддержки педагогов и без снятия ограничений по срокам работы в регионе невозможно будет создать необходимую для людей среду, подчеркнул Путин.

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