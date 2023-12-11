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Минобороны сообщило об опасных экспериментах США на Украине во время СВО

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Сотрудники Пентагона проводили опасные эксперименты над украинцами с применением различных препаратов, сообщил журналистам 11 декабря на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Специалисты смогли получить доступ к нескольким биологическим объектам, включая лаборатории в Рубежном, Северодонецке и Херсоне, а также к их служебной документации, отметил Кириллов.

«Ее анализ подтвердил опасный характер экспериментов Пентагона по оценке восприимчивости населения Украины к зоонозным инфекциям, факты испытаний на местном населении фармпрепаратов и вывоз в США биологических образцов для их возможного использования в наступательных биологических программах», — сказал он.

Кроме того, по его словам, при проверке четырех объектов в ДНР и ЛНР в тайнике ветеринарной лаборатории населенного пункта Мангуш эксперты нашли набор эталонных штаммов микроорганизмов. Их завезли на Украину из Американской типовой коллекции, предназначенной для изучения экономически значимых заболеваний животных.

Полученные российской стороной документы подтверждают, что сотрудники Биосферного заповедника в Аскании-Нове Херсонской области изучали пути миграции перелетных птиц. Они собрали штаммы вируса птичьего гриппа, летальность которых при передаче человеку может достигать 40 %, продолжил Кириллов.

«31 января 2023 года факт «реализации ряда американских научных программ» подтвердил координатор совета национальной безопасности США Джон Кирби. При этом, в его интерпретации, размещенные в бывшей советской республике лаборатории якобы были «деактивированы» и оставлены персоналом в начале 2022 года», — подчеркнул он.

Кириллов напомнил, что в марте 2022 года заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд признала, что на Украине есть биологические лаборатории, где проводятся исследования. Она тогда уточнила, что Вашингтон пытается не допустить перехода объектов под контроль российской армии. Однако на следующий день в Пентагоне сообщили, что информация об использовании биолабораторий Соединенными Штатами на территории Украины для разработки биологического оружия не соответствует действительности.

До этого, 8 декабря, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что главным современным вызовом для мира является обеспечение биологической безопасности, особенно в связи с деятельностью США по созданию биолабораторий.

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Ранее, 27 ноября, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что спецслужбы России должны принять меры для борьбы с биологическими угрозами США. По его словам, технологически развитые государства делают особенный акцент на использование современных биологических технологий.

При этом 13 ноября Кириллов заявил, что США свернули часть работ по военной биологии после заявлений Минобороны России, тогда как в октября собирались возобновить работу биолабораторий на Украине после окончания конфликта.

В апреле 2022 года Минобороны рассказало, что на Украине есть сеть биолабораторий, работающих по программе Пентагона, где ученые из США испытывали потенциально опасные биопрепараты на пациентах харьковской психиатрической больницы в период с 2019 по 2021 год.

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