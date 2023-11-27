Спецслужбы России должны принять меры для борьбы с биологическими угрозами США. Об этом 27 ноября заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании комиссии по противодействию современным угрозам биологической безопасности.

«Серьезную опасность для наших национальных интересов представляет масштабная сеть биолабораторий на странах постсоветского пространства, мы об этом с вами уже неоднократно говорили. Обращались и к нашим партнерам по этому поводу, но тем не менее Вашингтон продолжает реализацию военно-биологичеких программ, которые направлены на создание особо опасных искусственных патогенов и микроорганизмов. По сути речь идет о получении компонентов биологического оружия», — отметил Медведев.

По его словам, технологически развитые государства делают особенный акцент на использование современных биологических технологий. От этого напрямую зависит экономический рост, меры по эта деятельность носит созидательный и мирный характер.

По мнению политика, для решения этого вопроса нужны механизмы контроля за исследовательской деятельностью в этих биолабораториях, а для этого нужно использовать международные площадки.

Ранее, 16 ноября, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе сообщил, что военно-биологическая деятельность США ведет к возникновению новых, ранее не известных заболеваний, а также эпидемий и пандемий. Он подчеркнул, что деятельность США на территории Украины, а также массовые проявления внутренних и внешних опасных биологических факторов представляют реальную угрозу.

Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов 31 октября отметил, что США собираются возобновить работу биолабораторий на Украине поле окончания конфликта. Однако 13 ноября он объявил, что США свернули часть работ по военной биологии после заявлений Минобороны России.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков 6 сентября заявил «Известиям», что биологическая деятельность США на украинской территории направлена против России. У РФ есть документы, которые подтверждают участие госдепартамента США в реализации «Программы повышения биобезопасности» с 2016 года, которые свидетельствуют об активном участии Госдепа США в биологических программах на территории других стран.

Заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России Алексей Шевцов 28 августа указал на то, что США занимаются разработкой биологического оружия, которое может быть нацелено на определенные этносы. В посольстве РФ в США указали, что Вашингтон игнорирует претензии со стороны Москвы о грубых нарушениях обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).

В апреле 2022 года Минобороны рассказало, что на Украине есть сеть билабораторий, работающих по программе Пентагона, где ученые из США испытывали потенциально опасные биопрепараты на пациентах харьковской психиатрической больницы в период с 2019 по 2021 год.