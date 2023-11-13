МО РФ заявило об остановке части работ по военной биологии в США

США свернули часть работ по военной биологии после заявлений Минобороны России. Об этом 13 ноября заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Ведущая телеканала «Россия 24» спросила Кириллова о том, каким образом соперники реагируют на эти заявления.

«Чаще всего они отмалчиваются. Иногда им дают указание не реагировать вообще. Часть работ они свернули, и мы считаем, что это наше достижение», — сказал Кириллов в эфире телеканала.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что своими заявлениями России удалось достучаться до многих стран и натолкнуть их руководство на мысль о том, что наверное, стоит задуматься о том, чем на самом деле занимается Пентагон на их территории. В подтверждение своей точки зрения Кириллов указал на то, что на Украине было 46 биолабораторий. Он отметил, что из-за этого биологическая обстановка там сейчас непростая.

Министр обороны России Сергей Шойгу 30 октября на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине заявил, что военно-биологическая деятельность США набирает обороты. Он указал на то, что такие американские лаборатории функционировали при содействии тех европейских государств, которые сегодня стремятся подключиться к механизмам «АСЕАН плюс».

На следующий день, 31 октября, Кириллов сообщил, что американская администрация сохраняет контроль над некоторыми украинскими биообъектами, рассчитывая возобновить их деятельность после завершения конфликта. Начальник Войск РХБЗ также указал на то, что в августе-сентябре текущего года на тренинге во Львове при поддержке США отрабатывались методы осуществления провокации с вирусом гриппа птиц, целью которой было обвинить Россию в биологической диверсии.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков 6 сентября заявил «Известиям», что биологическая деятельность США на украинской территории направлена против России. По словам Цекова, есть факты, подтверждающие, что эксперименты США были очень серьезными. В тот же день Кириллов заявил, что США сделали Украину отдельным регионом для проведения своих биологических программ, указав на то, что у российской стороны есть документы, которые подтверждают участие госдепартамента США в реализации «Программы повышения биобезопасности» с 2016 года, которые свидетельствуют об активном участии Госдепа США в биологических программах на территории других стран.

Заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России Алексей Шевцов 28 августа указал на то, что США занимаются разработкой биологического оружия, которое может быть нацелено на определенные этносы, и подобные планы подтверждены. По его словам, американцы предпринимают попытки «перенести биопрограммы в другие государства». Он считает, что Соединенные Штаты планируют наладить контроль за биологическими исследованиями, а также собрать коллекции биологических материалов, патогенов.

Как при этом указали в посольстве РФ в США, Вашингтон игнорирует претензии со стороны Москвы о грубых нарушениях обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). Соединенные Штаты распространяют биолаборатории по всему миру, застраивая ими периметр границ РФ, чтобы формировать искусственные очаги инфекций, указали в дипведомстве.

В апреле 2022 года Минобороны рассказало о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. Там американские ученые проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы в период с 2019 по 2021 год.