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Ковальчук заявил о важности биологической безопасности из-за деятельности США

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Главным современным вызовом для мира является обеспечение биологической безопасности, особенно в связи с деятельностью США по созданию биолабораторий. Об этом 8 декабря заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Есть одна важная вещь — это биологическая безопасность, мы должны это помнить, потому что постсоветское пространство в значительной мере оккупировано министерством обороны США, речь про наши бывшие эпидемиологические лаборатории. Фактически мы окружены биолабораториями Соединенных Штатов. Их сегодня в мире почти 300 штук», — сказал он на конференции премии Союзного государства в области науки и техники.

Он отметил, что по сравнению с XX веком, когда главным вызовом была ядерная безопасность, сейчас таким вызовом является биологическая безопасность.

«Белоруссия и Россия обладают заложенным еще в советское время огромным, колоссальным фундаментом, близкими идеологически знаниями и возможностями в области генетики. Это сегодня и проявляется той самой премией, которая присуждена, — это важнейшее дело», — добавил Ковальчук.

Патогенная инженерия: биолаборатории США продолжают работать на Украине
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Ранее, 27 ноября, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что спецслужбы России должны принять меры для борьбы с биологическими угрозами США. По его словам, технологически развитые государства делают особенный акцент на использование современных биологических технологий. От этого напрямую зависит экономический рост, меры по эта деятельность носит созидательный и мирный характер.

Ранее, 16 ноября, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе сообщил, что военно-биологическая деятельность США ведет к возникновению новых, ранее не известных заболеваний, а также эпидемий и пандемий. Он подчеркнул, что деятельность США на территории Украины, а также массовые проявления внутренних и внешних опасных биологических факторов представляют реальную угрозу.

Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов 31 октября отметил, что США собираются возобновить работу биолабораторий на Украине после окончания конфликта. Однако 13 ноября он объявил, что США свернули часть работ по военной биологии после заявлений Минобороны России.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков 6 сентября заявил «Известиям», что биологическая деятельность США на украинской территории направлена против России. У РФ есть документы, которые подтверждают участие госдепартамента США в реализации «Программы повышения биобезопасности» с 2016 года, которые свидетельствуют об активном участии Госдепа США в биологических программах на территории других стран.

Заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России Алексей Шевцов 28 августа указал на то, что США занимаются разработкой биологического оружия, которое может быть нацелено на определенные этносы. В посольстве РФ в США указали, что Вашингтон игнорирует претензии со стороны Москвы о грубых нарушениях обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).

В апреле 2022 года Минобороны рассказало, что на Украине есть сеть биолабораторий, работающих по программе Пентагона, где ученые из США испытывали потенциально опасные биопрепараты на пациентах харьковской психиатрической больницы в период с 2019 по 2021 год.

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