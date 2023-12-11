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WP узнала о применении Израилем снарядов с белым фосфором в Ливане

WP: Израиль применил снаряды США с белым фосфором на юге Ливана
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Израиль применил поставленные США боеприпасы с белым фосфором во время обстрела юга Ливана в октябре, сообщила 11 декабря американская газета Washington Post.

Сотрудник издания обнаружил остатки трех 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, выпущенных по городу Дейра, недалеко от границы с Израилем. В результате удара тогда сгорело по меньшей мере четыре дома.

Издание опубликовало и фотографии обнаруженных осколков снарядов, их коды соответствуют номенклатуре, используемой военными США для классификации боеприпасов отечественного производства. Изготовили в Луизиане и Арканзасе в 1989 и 1992 годах. Светло-зеленый цвет и другие маркировки, по мнению экспертов по вооружению, соответствуют снарядам с белым фосфором.

Снаряды являются частью военного оружия США, которое ежегодно поступает в Израиль.

Город Дейра с населением 2 тыс. человек расположен рядом с израильской границей. Его территорию использовали участники военизированного ливанского шиитского движения «Хезболла» для атак на Израиль. По словам жителей, израильские силы в октябре обстреливали город боеприпасами с белым фосфором в течение нескольких часов, теперь они называют это нападение «черной ночью».

На ливанской стороне границы с момента эскалации напряженности было убито по меньшей мере 94 человека. По данным «Хезболлы», 82 человека были боевиками, уточняется в публикации.

Использование снарядов с белым фосфором запрещено вблизи гражданских территорий международным гуманитарным правом.

Ранее, 9 декабря, глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби заявил, что Тель-Авив намерен принять меры по вытеснению «Хезболлы» от своей границы на севере страны. По его словам, Тель-Авив готов обсудить проблему с представителями шиитского движения путем переговоров, но указал на низкую вероятность того, что «Хезболла» на это согласится.

До этого, 4 декабря, сообщалось, что израильские ВВС нанесли удары по пусковым установкам и объектам инфраструктуры «Хезболлы». Помимо этого, в ответ на запуск ракет из Ливана в сторону района Зарит на севере еврейского государства израильские военные нанесли удары по источникам огня для устранения угрозы.

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При этом 2 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что эскалация со стороны «Хезболлы» может привести к уничтожению Ливана. Нетаньяху отметил, что Израиль продолжает противодействовать «Хезболле» на севере — уничтожать террористические отряды, оттеснять их дальше от границы, ликвидировать боеприпасы.

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. После этого север Израиля начали обстреливать боевики «Хезболлы», находящиеся на юге Ливана.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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