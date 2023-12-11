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Фрегат ВМФ России «Адмирал Касатонов» прошел модернизацию под ракеты «Циркон»

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Фрегат Военно-морского флота (ВМФ) России «Адмирал Касатонов» был модернизирован под гиперзвуковые ракеты «Циркон», работы завершились в ноябре. Об этом 11 декабря сообщил командир судна, капитан 1-го ранга Алексей Рябоштан.

На данный момент были загружены четыре боевых ракеты данного класса, уточнил он, отвечая на соответствующий вопрос президента России Владимира Путина.

«Закончили модернизацию под «Циркон» в ноябре этого года, буквально десять дней прошло. Загрузили боевые ракеты — четыре изделия. Пока стрельб еще не было, готовы к выполнению поставленных задач», — приводит ТАСС слова командира фрегата.

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Ранее в этот день Путин прибыл в Архангельскую область с целью посетить судостроительный комплекс «Севмаш» в городе Северодвинске. Президент разрешил поднять флаги на атомных подводных лодках «Красноярск» и «Император Александр III», что означает принятие судов в состав ВМФ России. Помимо этого, глава государства сообщил, что ВМФ будут переданы еще три ракетоносца «Борей-А». Ожидается, что российский лидер также посетит Архангельск.

О том, что до конца 2023 года ВМФ РФ получит 12 надводных и подводных кораблей, в том числе ракетную подводную лодку стратегического назначения «Император Александр III», атомный подводный крейсер «Красноярск», а также фрегат «Адмирал Головко», в середине сентября объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Позднее, 5 ноября, в Минобороны РФ сообщили, что крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из Белого моря. Запуск был выполнен в рамках завершающего этапа программы государственных испытаний, ракетная стрельба прошла в штатном режиме из подводного положения, уточнили в ведомстве.

21 ноября Шойгу рассказал, что к концу года число носителей высокоточного оружия большой дальности в ВМФ превысит 40 единиц. Тогда же глава Минобороны назвал важной задачей строительство многоцелевых кораблей с высокоточными ракетами, предназначенными в том числе для поражения критически важных объектов инфраструктуры и морских целей, в частности авианосных и корабельных ударных групп.

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