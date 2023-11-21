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Шойгу заявил о росте числа носителей высокоточного оружия в ВМФ РФ к концу года

Шойгу: число носителей высокоточного оружия в ВМФ РФ к концу года превысит 40
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Число носителей высокоточного оружия большой дальности в Военно-морском флоте (ВМФ) России к концу года превысит 40 единиц. Об этом 21 ноября заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«В настоящее время проходит государственные испытания фрегат «Адмирал Головко», планируемый к оснащению гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Количество носителей высокоточного оружия большой дальности к концу года превысит 40 единиц», — сказал Шойгу на коллегии ведомства.

Он также подчеркнул, что к этому моменту завершается работа по переподчинению флотов и Каспийской флотилии непосредственно главнокомандующему Военно-морским флотом России. По словам Шойгу, после этого управление флотом станет эффективнее — например, появится возможность внедрять единые подходы к планированию применения и подготовке группировок Военно-морского флота в современных условиях.

В частности, по словам Шойгу, подводные силы в этом году пополнят сразу тремя современными многоцелевыми лодками с ракетными комплексами «Калибр».

Глава Минобороны также назвал важной задачей строительство многоцелевых кораблей с высокоточными ракетами, предназначенными в том числе для поражения критически важных объектов инфраструктуры и морских целей, в частности авианосных и корабельных ударных групп.

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Ранее, 15 сентября, на совещании в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ) России Шойгу заявил, что до конца 2023 года ВМФ РФ получит 12 надводный и подводных кораблей. В их числе фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III» и атомный подводный крейсер «Красноярск». По словам Шойгу, за последние 10 лет более чем 50 кораблей поступило в ВМФ России.

В частности, 14 сентября в состав Тихоокеанского флота вошел новейший корвет «Резкий». При проектировании инженеры улучшили его ходовые качества и сделали основной упор на использование новейшего радиоэлектронного оборудования и современных видов вооружений.

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