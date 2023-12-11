Путин прибыл в Архангельскую область

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 декабря, прибыл в Архангельскую область, где планирует посетить судостроительный комплекс «Севмаш» в городе Северодвинске.

Ожидается, что российский лидер примет участие в церемонии поднятия флагов на атомных подводных лодках «Красноярск» и «Император Александр III», которая ознаменует принятие судов в состав Военно-морского флота (ВМФ) России. Также ожидается, что президент России посетит Архангельск.

Визит в Архангельскую область стал для главы государства первой региональной поездкой после объявления о его участии в президентских выборах 2024 года.

15 сентября в ходе совещания в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ) министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что до конца 2023 года ВМФ РФ получит 12 надводных и подводных кораблей, в том числе ракетную подводную лодку стратегического назначения «Император Александр III», атомный подводный крейсер «Красноярск», а также фрегат «Адмирал Головко».

Позднее, 5 ноября, в Минобороны РФ сообщили, что крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из Белого моря. Запуск был выполнен в рамках завершающего этапа программы государственных испытаний, ракетная стрельба прошла в штатном режиме из подводного положения, уточнили в ведомстве.