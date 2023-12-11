Путин сообщил о передаче ВМФ РФ еще трех ракетоносцев «Борей-А»

Президент РФ Владимир Путин сообщил 11 декабря, что Военно-морскому флоту (ВМФ) России будут переданы еще три ракетоносца «Борей-А».

Он отметил, что Россия последовательно оснащает свой ВМФ самой современной техникой и вооружением.

«Работа по повышению военно-морской мощи России, безусловно, будет продолжена», — сказал российский лидер на церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск» в Архангельской области.

Стратегический ракетоносец проекта «Борей-А» оснащен современными торпедами и системами контроля воздушной обстановки. Также он обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью.

Ранее в этот день Путин прибыл в Архангельскую область с целью посетить судостроительный комплекс «Севмаш» в городе Северодвинске. Президент разрешил поднять флаги на атомных подводных лодках «Красноярск» и «Император Александр III», что означает принятие судов в состав ВМФ России. Ожидается, что российский лидер также посетит Архангельск.

До этого, 15 сентября, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что до конца 2023 года ВМФ РФ получит 12 надводных и подводных кораблей, в том числе ракетную подводную лодку стратегического назначения «Император Александр III», атомный подводный крейсер «Красноярск», а также фрегат «Адмирал Головко».