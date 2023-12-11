ЦИК: в новых регионах пройдет голосование на выборах президента

Выборы президента состоятся в новых регионах России, несмотря на военное положение. Такое решение 11 декабря приняли члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ в ходе внеочередного заседания для рассмотрения данного вопроса, трансляция которого велась на сайте комиссии.

Данное решение было единогласно принято после консультаций с ФСБ, Минобороны и главами Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

«Мы должны немедленно информировать президента России и Совет Федерации о принятом решении», — заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, после чего он попросил подготовить проекты писем и направить их главе государства Владимиру Путину и в Совфед.

При этом комиссия готова к возможным попыткам сорвать голосование в новых регионах, указал он. Булавин выразил уверенность, что ЦИК справится с поставленной задачей.

«Работа в избирательных комиссиях новых субъектов, она не простая, опасная, она связана с риском не только для здоровья, но и для жизни», — подчеркнул зампредседателя комиссии.

По словам члена ЦИК Николая Левичева, при ухудшении обстановки в одном из регионов законодательство позволяет отложить проведение выборов в том или ином районе субъекта на более поздний срок.

8 декабря ЦИК утвердила трехдневное голосование, выборы президента РФ будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

В этот же день Путин объявил о намерении участвовать в грядущих выборах после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле. Таким образом он ответил на просьбу председателя народного совета ДНР, Героя ДНР Артема Жоги от лица всего Донбасса об участии в президентской кампании. Жога отметил, что это решение поднимет боевой дух участников специальной военной операции (СВО).

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.