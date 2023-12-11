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Расчеты миномета «Василек» уничтожили украинских боевиков в ходе ротации ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минометчики группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торского выступа на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом 11 декабря рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве отметили, что в ходе боевой работы расчеты 82-миллиметрового автоматического миномета «Василек» ликвидировали группу украинских боевиков в ходе ротации на боевых позициях в Серебрянском лесничестве.

Минометчики при взаимодействии с передовыми артиллерийскими наводчиками и операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нанесли огневое поражение четырьмя минами по украинским националистам, которые пытались передислоцироваться.

«Орудие мощное, миномет полуавтоматический. Снаряды нужно подготовить, принести, кассету нужно заправить, зарядить», — рассказал военнослужащий с позывным Артист.

Он также отметил, что после нескольких сотен выпущенных снарядов в день понимаешь, что расслабляться нельзя, –– приезжаешь и отрабатываешь, выполняя поставленную боевую задачу.

В оборонном ведомстве указали, что миномет «Василек» может вести автоматический огонь и имеет высокую точность стрельбы. Миномет может выпускать до 120 мин в минуту и вести огонь по настильной траектории.

Артиллеристы группировки войск «Центр» каждый день выполняют боевые задачи по прикрытию мотострелковых и танковых подразделений, ведя огонь по вскрытым огневым позициям украинских военнослужащих.

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Ранее, 10 декабря, сообщалось, что российские военные поразили место сбора командного состава тактических групп ВСУ «Катран» и «Омаха». Удары были нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), артиллерией и ракетными войсками. В ходе них ВС РФ также поразили хранилище с топливом для украинской бронетехники. Живая сила и военная техника противника были поражены в 128 районах. Потери противника на указанном направлении составили до 300 человек.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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