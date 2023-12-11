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В секторе Газа заявили об успешной атаке на дюжину солдат ЦАХАЛ
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Великобритания передаст Украине два минных тральщика
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Глава ЕК назвала требования для вступления Украины в ЕС
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Снигиревке
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Спецсессия Генассамблеи ООН по Палестине возобновится 12 декабря
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Заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву пройдет 11 декабря
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В Словакии выступили против переговоров о вступлении Украины в ЕС
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Генерал ВСУ Сырский заявил о наступлении российской армии по всему фронту
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Саудовский принц назвал визит Путина в Эр-Рияд доказательством прочных отношений
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Трамп принял решение отказаться от дачи показаний по делу о мошенничестве
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Синоптики спрогнозировали снег и до –7 градусов в Москве 11 декабря
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В ЛДПР предложили сделать 25 декабря последним днем года для сдачи экзаменов в вузах
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Сенатор раскритиковал блокировку США резолюции ООН по прекращению огня в Газе
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ЕС не планирует проведение военных учений с Арменией
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Депутат Верховной рады Украины назвал Орбана «петухом»

Работа расчетов миномета «Василек» в зоне СВО

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