Российские снайперы продолжают выполнять боевые задачи по поражению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Их работу показал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Снайперы ВС РФ поразили личный состав пехоты ВСУ, в результате чего их ротация была прервана.

Бойцы отмечают, что как только наступление противника закончилось, на фронте стало намного проще.

«Птичек поменьше стало. Зелень исчезла, земля холодная, лежишь, пальцами на ногах шевелишь в ботинках, пальцами на руках», — поделился снайпер с позывным Шатун.

Корреспондент «Известий» рассказывает, что самое главное в работе снайпера — выбор огневой точки, необходимо слиться с местностью. Сейчас это сделать стало намного сложнее, тем более после того, как сошла зеленка. Но у российских военнослужащих получается скрытно подходить к позициям врага.

«Оружие постоянно приходится маскировать по-разному <…> белых маскхалатов особо не удается одевать, потому что снег лежит недолго, поэтому приходится импровизировать, самим что-то делать», — рассказал снайпер с позывным Гуляй.

Бойцы также отмечают, что снайперские маскхалаты меняются постоянно в зависимости от задачи и рельефа местности, чтобы противник не смог никого вычислить.

Ранее, 10 декабря, сообщалось, что российские военные поразили место сбора командного состава тактических групп ВСУ «Катран» и «Омаха». Удары были нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), артиллерией и ракетными войсками. В ходе них ВС РФ также поразили хранилище с топливом для украинской бронетехники. Живая сила и военная техника противника были поражены в 128 районах. Потери противника на указанном направлении составили до 300 человек.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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