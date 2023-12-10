Производитель боеприпасов предупредил о глобальном дефиците пороха

Американская компания Vista Outdoors, которая владеет брендами производителей огнестрельного оружия и боеприпасов, предупредила о росте цен на оружие из-за ожидаемого глобального дефицита пороха. Об этом 10 декабря пишет журнал Newsweek, ссылаясь на полученное письмо от компании.

Там отметили, что дефицит боеприпасов и вооружений начал ощущаться вследствие конфликтов на Украине и в Израиле.

«В связи с мировыми событиями наши поставщики уведомили нас о беспрецедентном спросе и ожидаемой глобальной нехватке пороха, поэтому существенно увеличили цены», — указал вице-президент Vista Outdoors по продажам Бретт Нельсон.

Таким образом, сообщается, что цены на дробовики и винтовки планируется поднять на 1–7%, ручные пистолеты подорожают на 1–5%, а рост цен на патроны составит от 1 до 7%. Новые прайс-листы будут представлены в ближайшие недели, а сами цены обновятся после 1 января 2024 года.

Vista Outdoors владеет в том числе брендами продавцов огнестрельного оружия и сопутствующей продукции Remington, CCI, Alliant Powder, Federal, Bushnell и другими.

Ранее, 26 ноября, заместитель председателя фракции блока ХДС/ХСС в немецком парламенте, эксперт по вопросам обороны Йохан Вадефуль заявил, что основные подразделения бундесвера в случае военного конфликта смогут воевать только два дня. По его мнению, поставки вооружений Киеву, которые хотя и являются правильным решением, привели к дефициту оружия у армии ФРГ.

До этого, 24 ноября, премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью газете Financial Times отметил, что Украина, как и весь мир, испытывает сейчас дефицит боеприпасов. По словам политика, это говорит о том, что страна должна организовать производство боеприпасов на своей территории. При этом в публикации со ссылкой на неназванного чиновника отмечается, что Украине не удастся оперативно организовать производство снарядов, в том числе из-за глобальной «нехватки пороха».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.