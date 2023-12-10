Олаф Шольц обвинил Россию в энергетическом кризисе Европы

Россия ответственна за прекращение поставок газа в страны Евросоюза (ЕС), из-за чего в ЕС повышаются цены на топливо. Об этом 9 декабря заявил глава немецкого правительства Олаф Шольц на съезде Социал-демократической партии Германии, его слова привела газета Bild.

«Это имеет последствия для цен на энергию!» — сказал канцлер Германии.

Он выразил свое убеждение в том, что жители Германии лишились половины получаемого ими ранее газа, а Европа недосчиталась 120 млрд куб. м углеводородов. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, немецкое правительство начало закупать большее количество газа из Норвегии, а также строить терминалы сжиженного природного газа (СПГ) на севере страны, добавил Шольц.

На слова главы немецкого правительства отреагировал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который назвал его заявления о прекращении Россией поставок газа в Европу ложью.

«Немец (Шольц. — Ред.) врет и не краснеет! Сами отвергли, сами кинули свой народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут!», — написал Медведев на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Ранее, 6 декабря, эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков подчеркнул в разговоре «Известиями», что сокращение поставок газа из России усугубило энергетический кризис в Европе.

Комментируя сообщения о том, что ЕС с февраля 2022-го из-за антироссийских санкций переплатил за газ более €180 млрд, эксперт уточнил, что такое утверждение не совсем корректное. При этом посчитать, сколько переплатил ЕС по сравнению с тем, сколько бы стоил газ, если бы не вводились санкции против РФ, очень сложно, добавил он. Так как на самом деле цена на газ начала расти с середины 2021 года.

До этого, 4 декабря, издание «Коммерсант» со ссылкой на данные Kpler, сообщило, что экспорт российского СПГ в Европу в ноябре составил 1,75 млн т. Таким образом, показатель достиг исторического рекорда. Помимо этого, в начале ноября стало известно, что с января по сентябрь 2023 года Испания и Бельгия стали самыми крупными покупателями СПГ из России в ЕС.

Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре 21 октября заявил, что нынешние поставки газа обходятся ФРГ гораздо дороже, чем во времена, когда ФРГ платила за российское топливо. По словам депутата «АдГ», в настоящее время Германия переплачивает в «3–4 раза» больше за поставки даже при условии, что добытый методом фрекинга из США газ не соответствует экологическим стандартам страны.

Ранее, 11 октября, президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что европейские страны в полном объеме не справляются без российского газа. При этом российская сторона практически нашла альтернативу европейскому рынку для экспорта энергоресурсов.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.