Кинолог раскрыл причины плохого поведения собак

Неправильная дрессировка, проблемы со здоровьем, стресс, большие нагрузки и психологические травмы — всё это может привести к изменению поведения собак. Об этом 10 декабря рассказал «РИА Новости» президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Не нужно сразу списывать плохое поведение любимца на его необучаемость. Важно разобраться, почему собака не слушается или громит квартиру. Причины могут быть как в неправильном подходе к воспитанию животного, так и в серьезных проблемах со здоровьем», — отметил он.

Кроме того, Голубев заявил, что перед тем, как приступать к обучению собаки, нужно изучить и понять ее поведение, характер и особенности или получить консультацию специалиста.

Помимо этого, при ощущении боли или дискомфорта собака может не слушаться хозяина, ее поведение может резко меняться, и важно вовремя обратиться за помощью к ветеринарному врачу.

Также питомец может плохо себя вести, если он устал или не может на чем-то сконцентрироваться, ведь из-за утомления отсутствует мотивация что-то делать, меняются настроение и желания. Главное — понимать свою собаку и прислушиваться к советам врачей, снижать уровень стресса и закреплять это положительным опытом, подытожил Голубев.

Ранее, 3 декабря, ветеринар назвала симптомы сахарного диабета у животных. Основные симптомы, по словам эксперта, можно заметить, когда животное начинает много пить, часто ходить в туалет, есть, но при этом худеть. Владельцы часто отмечают, что моча становится липкая. Также может быть снижение активности, вялость, ухудшение качества шерстного покрова. У собак часто проявляются признаки диабетической катаракты — зрение ухудшается, глаза мутнеют.