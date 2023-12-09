Автобус с 43 детьми столкнулся с грузовиком под Воронежем

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Лискинском районе в Воронежской области. Об этом 9 декабря сообщила региональная полиция.

«Сегодня примерно в 18:30 часов в Лискинском районе на 585-м км автодороги М-4 «Дон», по предварительным данным, произошло столкновение грузового автомобиля Iveco и пассажирского автобуса MAN, движущихся в попутном направлении в сторону Воронежа», — отмечается в сообщении.

В автобусе находились 43 ребенка и четверо сопровождающих взрослых. Все они не пострадали и были отправлены в Воронеж на другом автобусе.

Отмечается, что в результате ДТП водитель и его сменщик пострадали, их госпитализировали в больницу.

По факту произошедшего правоохранители организовали проверку. Все обстоятельства и причины случившегося выясняются.

8 декабря сообщалось, что на трассе в Самарской области погибли четыре человека в результате столкновения кроссовера Hyundai Creta с грузовиком. Водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения в разрешенном для этого месте и столкнулся с грузовым автомобилем. Три пассажира и водитель Hyundai Creta погибли на месте до приезда скорой помощи.