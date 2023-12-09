В Москве водитель умер за рулем и врезался в столб
На Новомихалковском 3-м проезде в Москве произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля скончался за рулем, после чего машина врезалась в столб. Об этом 9 декабря сообщила Госавтоинспекция Москвы в Telegram-канале.
Сообщается, что водителю было 63 года.
«По уточненным данным, водитель скончался в результате отрыва тромба», — сообщили в ведомстве.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее, 7 декабря, в Москве семилетний мальчик пострадал в результате наезда автомобиля на пешеходном переходе в районе Ясенево. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту ДТП.